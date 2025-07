L’Inter fa come la Juve sette anni dopo, nasce l’U23: “Progetto strategico e di grande valore”

L'Inter raggiunge la Juventus. Il club nerazzurro ha, infatti, annunciato ufficialmente la nascita della squadra U23, ricalcando la scia del club bianconero, che ufficializzò la Juventus Next Gen ormai sette anni fa - ad agosto 2018 - dando ulteriore rilievo al settore giovanile, alimentando un movimento già in forte crescita. Il club bianconero ed i nerazzurri non sono le uniche due squadre di Serie A ad aver dato vita all'U23: Milan ed Atalanta - rispettivamente con Milan Futuro ed Atalanta U23 - fanno ormai attivamente parte del sistema giovanile. I nerazzurri hanno annunciato anche lo stadio in cui verranno disputate le gare casalinghe del club neofita - che prenderà parte alla prossima Serie C Sky Wifi -, e si tratta dell'U-Power Stadium di Monza. Fissato anche il primo impegno ufficiale della squadra per il prossimo 27 luglio alle ore 18:00, con i giovani nerazzurri che scenderanno in campo a Trento contro la formazione locale. A prendere in mano le redini dell'Inter U23 sarà l'allenatore Stefano Vecchi, vecchia conoscenza del settore giovanile nerazzurro, che dal 2014 al 2018 ha assunto la carica di tecnico della primavera dell'Inter, con la quale ha conquistato anche due scudetti. Per Vecchi anche cinque 'presenze' sulla panchina della prima squadra, nella stagione 2016-2017. Ad ogni modo, la società nerazzurra ha annunciato la nascita dell'U23 attraverso una nota, all'interno della quale vengono annunciati tutti i dettagli.