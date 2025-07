Se Esposito vale 50 milioni quanto vale Lookman?

Pio non ha ancora debuttato in A, ma l'agente dice: "L'Inter è consapevole del valore dell'attaccante, tanto da aver rifiutato offerte per 50 milioni". A Bergamo si chiedono: perché dovremmo vendere Ademola (52 gol in 3 campionati) per 40 milioni?