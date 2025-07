Esposito, Bonny e Thuram aspettando Lookman: Inter, ma con Lautaro ora chi gioca?

L‘ Inter è ufficialmente (ri)partita e c’è un motivo se Chivu e la dirigenza convergono sulla necessità di aggiungere in attacco un top player come Ademola Lookman . Tolta la prima stagione di Simone Inzaghi (’21-22), quando Sanchez e Correa diedero un discreto contributo alle spalle di Lautaro e Dzeko, nelle ultime sei annate, l’ Inter ha avuto dalle seconde linee offensive un oggettivo problema di rendimento. Conte nel suo biennio dietro Lukaku e Lautaro raccolse in tutto 13 gol da Sanchez (11) e i giovani Pinamonti (1) e Sebastiano Esposito (1). Leggermente meglio è andata a Inzaghi che nel ’22-23 riuscì a equilibrare le reti dei tre “big” offensivi, con Lautaro a quota 28 e il duo Dzeko e Lukaku a 14 (Correa il quarto a 4). Nelle ultime due annate, però, il problema si è riproposto, in particolare nella stagione appena conclusa con Arnautovic, Taremi e Correa lontani dalle prestazioni realizzative della coppia Lautaro-Thuram. Lookman non sarebbe ovviamente una seconda linea, ma un titolare aggiunto.

Un attacco da equilibrare

Chivu ripartirà dal 3-5-2 di contiana e inzaghiana impostazione, ma il nigeriano, se arriverà - a inizio settimana il club farà il suo rilancio proponendo all’Atalanta un acquisto a titolo definitivo e alzando l’offerta da 40 a 45 milioni bonus compresi -, permetterà al tecnico romeno di passare gradualmente al 3-4-2-1. Ma Chivu non dovrà solo trovare l’equilibrio giusto per far convivere Lookman con gli altri attaccanti, dovrà far esprimere al meglio i vari componenti del reparto offensivo per avere un apporto che permetta all’Inter di restare al vertice in tutte le competizioni. Perché tolta la certezza Lautaro Martinez - nelle ultime quattro annate è sempre oltre i 24 gol stagionali -, tutti dovranno dare qualcosa di più. Anche Thuram, trascinatore fra agosto e dicembre 2024, ma poi clamorosamente calato e negativo anche al Mondiale per club. Complice un problema alla caviglia rimediato a Firenze, il francese in campionato ha segnato solamente un gol da febbraio, dando il meglio di sé solo in Champions dove è stato decisivo fra ottavi e semifinale contro Feyenoord, Bayern Monaco e Barcellona.

Bonny-Esposito: le risposte dalla panchina

Ha vissuto comunque la sua miglior stagione a livello realizzativo - 18 gol -, ma Chivu dovrà essere bravo a tenerlo sulla corda per dieci mesi. E poi si aspettano risposte importanti da chi dovrà dare il cambio all’ipotetico trio delle meraviglie (anche se sulla trequarti si vedranno pure Frattesi, Zalewski e Mkhitaryan): Bonny e Pio Esposito. Il francese, 22 anni a ottobre, è stato pagato tanto - 23 milioni più bonus - e dovrà dimostrarsi da Inter, dopo una prima annata in Serie A da 6 gol. In casa nerazzurra lo vedono come alter ego di Thuram e tutti sperano che ripercorra sottoporta gli stessi passi del connazionale. Grandi aspettative - anche in chiave azzurra - sono su Pio Esposito. Il gol e la prestazione del 25 giugno contro il River Plate hanno cambiato la sua vita. Dopo l’eccellente campionato in B con lo Spezia (19 reti), per lui era previsto un prestito in A, ma i dirigenti e Chivu hanno deciso di tenerlo: il 20enne campano sarà l’ariete d’area che manca nell’organico e cercherà spazio a suon di sportellate e gol. Thuram, Bonny e Pio: Chivu, al di là di Lautaro e (forse) Lookman dovrà tirare fuori il meglio da ognuno di loro.