Marotta: "L'Inter non si nasconde! Lookman? Andrà così". E Chivu risponde allo slogan di Conte

Si sta per aprire una nuova stagione che per l' Inter avrà un sapore diverso. L'addio di Simone Inzaghi ha dato il via alla gestione di Cristian Chivu , prelevato dal Parma e tornato nella sua casa nerazzurra. Dopo la piccola parentesi con il Mondiale per Club , il tecnico interista è alle prese con la preparazione pre-campionato dopo che i suoi calciatori hanno smaltito le fatiche dell'ultima annata. Dopo aver fatto parlare il campo, è arrivato il momento delle presentazioni: l'ex gialloblù ha incontrato i giornalisti in una conferenza stampa affiancato dal presidente Beppe Marotta .

Inter, ecco Chivu: la conferenza stampa

Lealtà e passione, per Chivu si riparte da qui: "Con lo spirito giusto per rimanere una squadra competitiva. Le aspettative come sempre sono alte, di mantenere lealtà e passione per arrivare al raggiungimento degli obiettivi. La testimonianza di quello che il gruppo ha fatto negli ultimi anni è quanto si è ottenuto nell'ultimo periodo. Il gruppo è solido e consapevole di quello che ha o che può dare”. Sulle richieste che farà ai suoi giocatori: “Rispetto per il compagno e per ala società per cui si gioca. Parte tutto da questo, dall’integrità e dalla voglia di superare tutto anche i momenti di fatica, non semplici da gestire. Una volta imparato questo, e questo gruppo ha dimostrato di saperlo fare, bisogna superare anche le atrocità, solo così si può andare avanti. Bisogna saper gestire alti e bassi”. Sullo slogan da acquisire durante il campionato: “Non vogliamo copiare nessuno, non abbiamo l’obbligo di copiare. Noi vogliamo soltanto lavorare per essere competitivi”.

Dopo la tournée americana c'è stato un chiarimento? "È stata una discussione di cose successe, non dette. Sono cose che fanno parte di uno spogliatoio, di un gruppo maturo, che ha tanta voglia di vincere e ha bisogno ogni tanto di chiarezza". Mentre sugli aspetti positivi: “Mi è piaciuta la voglia di fare il massimo e ottenere risultati importanti. Questa società ci fa capire che le aspettative sono sempre alte e bisogna cercare di fare del nostro meglio, nonostante le tre settimane chiusi in un albergo e i cambiamenti climatici subiti in quel periodo. Ho visto sempre un gruppo desideroso e voglioso di far bene, di dare il massimo di quello che loro avevano in quel momento”.

Chivu, il calciomercato e gli obiettivi: le parole

Sul calciomercato: "Con la società siamo sempre in contatto per stabilire le strategie di questo mercato, di quello che vorremmo avere in squadra e di quale vorremmo che fosse il futuro della squadra. Siamo a stretto contatto, condividiamo le stesse idee e sicuramente siamo sempre aperti a delle opportunità che possono arrivare. Manca ancora un mese di mercato". Su Pio Esposito e Leoni: "A livello umano sono tanta roba, tutti e due. Secondo me saranno il futuro del calcio italiano, e credo che voi giornalisti ve li godrete a lungo in Nazionale italiana. Per molti anni rappresenteranno la nazionale italiana di calcio".

Sull'obiettivo Scudetto: “Noi non guardiamo mai indietro, non vogliamo prenderci nessuna rivincita. Guardiamo al presente, a quello che vogliamo costruire per il futuro. Abbiamo ereditato una situazione costruita da questa società che è sempre rimasta ai vertici e abbiamo l’obbligo di mantenerla lì, al di là dei titoli. Faremo del nostro meglio e daremo sempre il massimo per raggiungere gli obiettivi. A parole ovviamente è semplice, a fatti è più difficile, ma la società ha dimostrato che è unita, che ha voglia di incidere e vuole rimanere ai vertici in Italia, in Europa e nel mondo”.