Italia, è la volta dell'Inter: Gattuso, Buffon e Bonucci all'allenamento

Il tour dei centri sportivi delle squadre di Serie A per il nuovo tecnico della Nazionale è appena cominciato. Dopo aver fatto visita alla Juventus ieri alla Continassa e settimana scorsa alla Roma di Gasperini a Trigoria, Gennaro Gattuso si è oggi recato al quartier generale dell'Inter, ad Appiano Gentile, dove ha ovviamente incontrato Christian Chivu ed i calciatori nerazzurri. Con il nuovo ct degli Azzurri, presenti anche gli ex bianconeri Gianluigi Buffon - capo delegazione della Nazionale - e Leonardo Bonucci, assistente di Gattuso assieme a Luigi Riccio, in compagnia del segretario organizzativo del Club Italia Mauro Vladovich. Il commissario tecnico ha assistito alla seduta di allenamento odierna della squadra nerazzurra, per poi salutare i membri dello staff tecnico ed i calciatori, molti dei quali già nel giro della Nazionale da diversi anni. Il primo impegno ufficiale sulla panchina degli Azzurri per Gattuso è, ad ogni modo, fissato al 5 settembre a Bergamo, giorno in cui la Nazionale riprenderà il proprio cammino verso la qualificazione alla prossima edizione dei Mondiali affrontando l'Estonia. Tre giorni dopo, a Debrecen, gli uomini di Gattuso affronteranno Israele.