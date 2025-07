Inter, l'ex amministratore delegato si becca 11 anni di galera: corruzione e tangenti intascate

Undici anni di carcere e una multa salata: è la condanna inflitta a Liu Jun, ex amministratore delegato ad interim dell’Inter nel 2016 oggi travolto da uno scandalo di corruzione in patria. A emettere la sentenza, come riporta l'agenzia France Presse, è stato un tribunale della provincia dello Hubei, in Cina, al termine di un lungo procedimento giudiziario legato a un’inchiesta nazionale sull'illegalità nel mondo del calcio. Liu Jun, che in passato ha guidato anche la Chinese Super League e il club Jiangsu Suning (poi scomparso), è stato ritenuto colpevole di aver intascato tangenti per un valore non specificato. Dovrà scontare oltre un decennio dietro le sbarre e versare un’ammenda da 1,1 milioni di yuan, pari a circa 132mila euro. Liu Jun divenne ad dopo l'addio di Bolingbroke e lasciò il ruolo ad Antonello, poi affiancato da Marotta. Ai tempi di Zhang faceva bella mostra in tribuna a San Siro.