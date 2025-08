Lookman-Inter, a che punto siamo? L'offerta che scade e la posizione dell'Atalanta

Tira aria di tempi supplementari per Ademola Lookman all’Inter . Oggi scade l’offerta ufficiale presentata dal presidente Marotta all’Atalanta (acquisto a titolo definitivo, cartellino valutato 42 milioni più 3 di bonus) ma non bisogna essere indovini, alla luce delle parole pronunciate mercoledì da Luca Percassi («Lookman vuole andare, ma solo l’Atalanta decide tempi e prezzo») per pensare che possa arrivare una fumata grigia. Questo anche per “colpa” di Mateo Retegui: se l’Atalanta non avesse già ceduto lui in Arabia Saudita, probabilmente i tasselli sarebbero andati a posto con meno problemi. Percassi ha infatti ammesso che Lookman era il big prescelto per salutare Bergamo, ma l’offertona dell’Al-Qadisiyya per il centravanti della Nazionale ha scompaginato i piani. L’Atalanta non ha bisogno di soldi e giocherà in Champions quindi è pienamente giustificato il muro eretto a difesa della valutazione fatta (50 milioni), anche in ossequio verso una tifoseria che non ha ancora capito quale sia il sostituto di Retegui. L’Inter, dal canto suo, ufficialmente non sarebbe disposta a fare ulteriori rilanci.

La trattativa tra Inter e Atalanta

Tra l’altro va detto che l’offerta nerazzurra è stata un passo concreto verso la controparte: è cambiata la formula dell’operazione (da prestito con obbligo di riscatto a cessione a titolo definitivo) ed è stata alzata in modo consistente la parte economica. Probabilmente non basterà ma la distanza ormai risicata tra domanda e offerta, i buoni rapporti tra i club e la volontà del giocatore sono tre elementi importanti che inducono a pensare che la trattativa possa chiudersi entro qualche giorno come auspicato pure da Marotta.

Tesi avvalorata dal fatto che l’Inter non stia prendendo in esame possibili piani B o alternative a Lookman: tutto congelato fino a nuovo ordine anche in ossequio del ragazzo che resta allineato e coperto nell’attesa che la situazione si sblocchi. D’altronde mai in tempi recenti tanto Marotta quanto Ausilio si erano così pubblicamente esposti su un giocatore, e questo fa pensare che l’Inter abbia ragionevoli certezze sul fatto che alla fine Cristian Chivu avrà Lookman ai suoi ordini.

Lookman vuole l'Inter

Questi, come sottolineato, continua ad allenarsi a parte perché è ancora sulla via del recupero dall’infortunio al polpaccio sinistro che lo aveva messo ko proprio all’inizio della preparazione. Oggi pomeriggio non partirà per Lipsia, dove domani l’Atalanta giocherà in amichevole con il club della Red Bull e la passerella internazionale che vedrà di scena la formazione di Juric potrebbe congelare la trattativa nel fine settimana. L’Inter, causa Mondiale per club è invece più indietro nella preparazione e Chivu potrebbe ragionevolmente testare Lookman negli ultimi due test messi in calendario prima dell’inizio del campionato, a Monza (12 agosto) o a Bari con l’Olympiacos (sabato 16).

Non è quindi il momento per sollevare polveroni e infatti il giocatore - insieme ai suoi procuratori, rimasti a Bergamo in questi giorni - attende gli sviluppi dei discorsi tra club, probabilmente ben sapendo che ormai siamo alle schermaglie. Lookman, d’altronde, non prende in considerazione alcuna destinazione che non sia quella nerazzurra. Con l’Inter c’è già un accordo per un contratto fino al 2030 a 4 milioni a stagione e soprattutto la possibilità di andare a giocare in una grande d’Europa dopo che un anno fa i Percassi avevano respinto il corteggiamento del Paris Saint-Germain, ma con la promessa di lasciarlo partire quest’anno. Ecco, quel momento è arrivato.