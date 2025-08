MILANO - La risposta dell’Atalanta all’offerta ufficiale fatta dall’Inter è arrivata e ha gelato tutti. Una chiusura a doppia mandata che porterà a ripercussioni. Un no, con tanto di cortocircuito . L’Atalanta ha risposto negativamente alla pec inviata dall’ Inter non ritenendo l’offerta congrua e soddisfacente , ma il fatto che il no non sia seguito a una valutazione del cartellino del nigeriano ha indotto l’Inter a pensare che i Percassi ritenessero Lookman incedibile . Va ricordato che Marotta aveva firmato una proposta da 45 milioni (42 di parte fissa più 3 di bonus) a titolo definitivo dopo aver ottenuto il via libera da Oaktree. Nella giornata di venerdì, ovvero oggi, era attesa la risposta, ma il niet arrivato da Bergamo apre una nuova fase del tormentone, quella del “muro contro muro”.

Non tra Inter e Atalanta, ma tra Lookman e il suo club. Eloquente la scelta di cancellare le foto in maglia nerazzurra dai suoi social (pure Osimhen l’aveva fatto), segno tangibile della nuova strategia messa in atto dal giocatore con il suo club. L’Inter, in questa fase, sta alla finestra: il fatto che l’Atalanta abbia fatto sapere di aver detto no all’offerta, ma che Lookman non sia incedibile è un fatto importante da considerare. Probabilmente i procuratori del nigeriano dovranno capire quale sia una proposta ritenuta “congrua” per il cartellino. E poi l’Inter deciderà se affondare oppure fare marcia indietro.

Il gesto social di Lookman

Lookman ha deciso di 'rispondere' all'Atalanta con un gesto molto forte. Ha tolto la foto dal suo profilo Instagram, ma non solo. Ha defollowato il club bergamasco e cancellato quasi ogni traccia della sua storia nerazzurra. Sono rimaste solo le immagini di lui con la maglia della Nigeria. Nel frattempo l'attaccante nigeriano non è partito con la squadra verso Lipsia - dove i bergamaschi domani disputeranno un'amichevole - a causa di un fastidio al polpaccio che ha condizionato la prima parte di preparazione. Lookman resta così ad allenarsi da solo in sede a Zingonia. Stamani la preparazione dei nerazzurri è proseguita con una sola sessione prima della partenza per la trasferta tedesca. In teoria il giocatore sarebbe recuperabile per la seconda amichevole in Germania, in programma sabato 9 agosto alle 15 a Colonia.



I convocati dell'Atalanta: c'è Scamacca

Come previsto non c'è Ademola Lookman, alle prese col recupero dallo stiramento al polpaccio sinistro, tra i 25 convocati dell'allenatore Ivan Juric per l'amichevole dell'Atalanta sabato 2 agosto alle 15 a Lipsia. Il charter parte da Orio al Serio alle 17.30. Rientra, invece, Gianluca Scamacca, tenuto precauzionalmente a riposo sabato scorso nella partita in famiglia con l'Under 23 a Clusone in Valseriana: il centravanti romano è reduce da soli 8 minuti giocati nella scorsa stagione, prima per la rottura del crociato sinistro nell'agosto del 2024 a Parma e poi per la lesione al retto femorale destro a inizio febbraio col Torino. Non ci sono nemmeno Mitchel Bakker, operato al crociato destro 4 giorni fa, e Sead Kolasinac in riabilitazione per lo stesso infortunio dell'olandese, ma a sinistra, rimediato il 13 aprile contro il Bologna. Convocati i portieri Carnesecchi, Rossi e Sportiello; i difensori Ahanor, Djimsiti, Godfrey, Hien, Kossounou, Navarro dell'Under 23 e Scalvini; i centrocampisti Bellanova, Bernasconi dell'Under 23, Brescianini, De Roon, Ederson, Palestra, Pasalic, Samardzic, Ibrahim Sulemana e Zappacosta; gli attaccanti De Ketelaere, Touré, Kamaldeen Sulemana, Maldini e Scamacca.