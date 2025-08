Zanetti, l'Inter da zero titoli e il retroscena Samuel: "Ci ha detto no. City più doloroso del Psg"

Gli anni di Inzaghi e la nuova gestione Chivu

Zanetti parla di Simone Inzaghi, che ha lasciato l'Inter per approdare in Arabia: "In 4 anni ha fatto un lavoro straordinario. Il rapporto è stato sempre ottimo. Eravamo tutti concentrati sulla finale di Champions. Nessuno si è fermato a pensare a quello che poteva succedere dopo. Distrazione? Non so, ma è andata così. È stata data tanta attenzione a questa cosa perché abbiamo perso. Grazie a Simone per tutto quello che ha fatto". Con Inzaghi i nerazzurri hanno raggiunto due volte la finale di Champions. Qual è stata la più dolorosa? L'argentino non ha dubbi: "Con il City mi fece più male perché non eravamo favoriti e abbiamo dimostrato che eravamo a tanto così. Credo che abbiamo giocato alla pari, anche meglio, ma non ce l'abbiamo fatta. L'altra col PSG fu una notte in cui agli altri riesce tutto e a te niente. Purtroppo è successo in una finale. Ci dobbiamo chiedere cosa ci manca per fare l'ultimo passo". Ora a guidare la squadra c'è Chivu, già al grande salto in una big dopo il finale della passata stagione a Parma: "Prima di tutto, parlando con il presidente, il direttore sportivo, serviva un profilo che era di casa, che conosceva l’ambiente. È stato un mio compagno, ha personalità. Quando trovi una persona che ha tutte queste cose che cerchi, è l’ideale", sostiene Zanetti, il quale svela che c'è stato un tentativo anche per Walter Samuel, ma "conoscendo la sua professionalità non se la sentiva di prendere questa decisione nell'anno che porta al Mondiale".