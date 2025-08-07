Lookman via da Bergamo, Atalanta ormai rassegnata: l’Inter aspetta il via libera

MILANO - Doveva essere una trattativa lampo. Da chiudere in tempi brevi per regalare a Chivu quel calciatore tanto bramato dal tecnico interista. Invece, presumibilmente, si arriverà nel cuore di agosto prima di arrivare a dama, visto che l’affare Lookman si è trasformato in una telenovela estiva. Col futuro del calciatore che sostanzialmente sembra quello immaginato poche settimane fa, ma sul quale non si può – visto quanto accaduto sinora – mettere la mano sul fuoco. Sarà addio all’Atalanta . Ma su tempi, modalità e destinazione non esistono certezze. Per il momento si sa che Ademola è all’estero. Ha lasciato Bergamo sabato , svuotando il proprio armadietto quando il resto della squadra era a Lipsia – club che tra l’altro detiene ancora il 15% del cartellino del nigeriano – e se n’è andato senza avvisare nessuno, non facendo neppure pervenire alcun certificato medico ai nerazzurri (il suo stipendio potrebbe essere così sospeso). Il ventisettenne ritiene terminata la sua prima avventura italiana.

Lookman vuole solo l'Inter

È sicuro che la promessa fattagli non prevedesse alcuna postilla straniera e va avanti per la sua strada, sognando l’Inter. Solo l’Inter. La famiglia Percassi sembra ormai rassegnata a perdere il calciatore, tanto che sta lavorando sottotraccia per individuare un’alternativa seria alla punta nigeriana, ma spera lo stesso in un colpo di coda, che arrivi cioè dall’estero una proposta vantaggiosa per la società e per lo stesso giocatore. Difficile, dato che Lookman ha già manifestato a tutti la propria decisione, ma non impossibile, almeno a livello teorico, in tempi di calciomercato. L’Atalanta dovrà stabilire definitivamente un prezzo per il cartellino dell’attaccante, per cedere l’ex beniamino alle proprie condizioni (ed eventualmente anche dove preferirebbe). Nel frattempo, mentre viene assicurato che nonostante tutto i rapporti tra le due società lombarde siano sempre ottimi, i contatti tra Viale della Liberazione e i procuratori di Lookman restano vivi e costanti. L’Inter aspetta di ricevere una sorta di via libera dall’Atalanta per alzare – eventualmente - la propria offerta. Il totale arriverà ad un totale massimo di 50 milioni (se la richiesta fosse superiore, “Grazie e arrivederci”). Che siano 45 fissi più 5 di bonus, o 46/47 più 4/3 di bonus (alcuni semplici altri difficili) o ci sia l’inserimento di un giovane, dipenderà dalle future riflessioni del club milanese.