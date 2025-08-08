Calciomercato Inter: Acerbi, il Maiorca dopo il no a Inzaghi. Esposito, il Cagliari mette la freccia

Milano - A desso si fa sul serio. Quasi: dopo la prima uscita con l’U23, storica per l'avversario, l’Inter di Cristian Chivu affronterà il primo vero test estivo. Tutto in un giorno: partenza in mattinata per Nizza, trasferimento a Monaco - nel Principato, la fatal Baviera non c'entra -, poi ritorno a Milano nottetempo. È sempre un’amichevole, ma questa volta i nerazzurri scenderanno in campo con il Monaco di Adi Hutter, formazione di ben altro lignaggio e che tra otto giorni esordirà in Ligue 1 con il Le Havre: si prospetta avversario più probante rispetto ai pur giovani e forti di Stefano Vecchi. Rispetto al primo test casalingo, Chivu non ha ancora accolto quei nuovi innesti di mercato attesi non solo per una svolta tattica, ma anche per dare altre energie fresche - dopo Sucic, Luis Henrique e Bonny - a una squadra che a oggi rimane ancora molto simile a quella vista in un'altra Monaco. Per queste ragioni, la partita di questa sera resta interessante per capire come l’allenatore romeno, che ha continuato a torchiare i suoi giocatori alla Pinetina, stia sviluppando una proposta di calcio che parta dal recente passato ma sappia anche offrire qualcosa di diverso. Primo non prenderle è forse un mantra eccessivo, e tra i principi che Chivu vuole implementare è un pressing alto (ci provarono anche Conte e Inzaghi), ma l’attenzione sulla fase difensiva c'è: un tallone d’Achille per l’ultimo Simone, costretto agli zero titoli anche per qualche passo falso di troppo.
Chivu guida la trasformazione 3-4-2-1
In campionato, ma anche fuori, se si considera che nelle ultime cinque partite della scorsa Champions - intendiamoci, male e anzi malissimo è andata solo la finale - l’Inter ha incassato ben quindici gol. E anche nel Mondiale per club, ove l’unico clean sheet si è visto con il River Plate, non è mancato qualche scricchiolio. Chivu dovrebbe riproporre il copione già visto con la seconda squadra, quello che in generale dovrebbe essere l’approccio dell’Inter alla stagione ormai alle porte: si dovrebbe ripartire dal 3-5-2 per poi approdare al 3-4-2-1. Il nuovo modulo, ancora da perfezionare nelle dinamiche di squadra rispetto ai collaudati automatismi inzaghiani, impone ai due centrocampisti di offendere meno, ma consente gli inserimenti dei due trequarti alle spalle dell’unica punta: manca ancora, questo sì, chi crei superiorità con il dribbling. Delle certezze del passato, al Louis II ve ne potrebbe essere una: la ThuLa. Incassato il feeling immediato tra Lautaro e Bonny, potrebbe infatti rivedersi la coppia tipo delle ultime due annate, con Thuram al fianco del capitano argentino. Non ci saranno, invece, Frattesi, Zielinski e Bisseck, oltre ovviamente a Taremi che ancora non si è visto: i tre, chiamati a recuperare il terreno perso rispetto ai compagni per i rispettivi infortuni, dovrebbero continuare ad allenarsi ad Appiano.
Leoni si scalda per Chivu
Giorno che vai, sorpasso che trovi. Il Parma sembrava aver bruciato il Cagliari nella corsa a Sebastiano Esposito, e invece il blitz emiliano è servito soprattutto a spingere i sardi a cambiare formula: dal prestito con diritto di riscatto al titolo definitivo, forti dell’accordo già raggiunto con il giocatore e di un corrispettivo economico già superiore in partenza. L’importanza data alla formula - non solo per la questione tecnica che un prestito avrebbe reso necessario il rinnovo del contratto - conferma come l’Inter, alle tempistiche dell’incasso, ci tenga eccome, nella costruzione di un gruzzoletto da investire su obiettivi sensibili, su tutti Giovanni Leoni. I rapporti con gli emiliani, del resto, restano ottimi e gli affari reciproci solitamente hanno dato buoni frutti. In attesa di sapere se sarà così per Bonny, lo certificano alcuni colpi del recente passato: nel viaggio dal Tardini al Meazza, il 2006 Leoni ripercorrerebbe le stesse strade di Alessandro Bastoni.
Leoni unico italiano nel mirino
Quest’ultimo venne sì acquistato dall’Atalanta, ma prima di passare da un nerazzurro all’altro visse la prima stagione da protagonista in Serie A proprio a Parma. Tra i due vi sono sette anni di differenza: se l’interesse di Marotta, Ausilio e Baccin nei confronti di Leoni andasse a segno, potrebbero divertirsi per un bel po’ di tempo. Non solo nella retroguardia dell’Inter, ma anche in quella della Nazionale: i blocchi delle squadre di vertice sono materiale pregiato per i commissari tecnici, da sempre. E in viale della Liberazione hanno spesso ribadito l’intenzione di puntare su uno zoccolo duro italiano, che inevitabilmente va aggiornato e rinfrescato nei suoi protagonisti, con il passare delle stagioni. Finora il mercato estivo - che al capitolo cessioni dovrebbe registrare presto quella di Palacios e a un certo punto quella di Taremi - non ha regalato giocatori nati nel nostro Paese a Cristian Chivu: Leoni, pupillo della prima stagione in panchina e che infatti il tecnico romeno vorrebbe, sarebbe il primo.
Acerbi: c'è il Maiorca
Perché l’affondo diventi realtà - detto che il Parma non ha mai manifestato grandissima voglia di cederlo, ma non ha blindato la porta se non con una valutazione molto alta, e potrebbe anche gradire qualche contropartita - serve il tesoretto che i nerazzurri stanno accumulando, ma anche decifrare il futuro di chi oggi è al centro. Della difesa dell’Inter, ma non - per scelta, prima di altri e poi sua - di quella della Nazionale: la permanenza di Francesco Acerbi è un dossier sempre aperto. La dirigenza, pur potendo da contratto, non ha intenzione di scaricarlo, e le voci su chiamate di Inzaghi da Riad non hanno trovato seguito, ma che il "Leone" delle ultime stagioni non sia più al vertice delle gerarchie è sotto gli occhi di tutti. Di recente, rimbalza dalla Spagna l’interessamento del Maiorca: il sole di Palma potrebbe rappresentare un richiamo affascinante, anche per la possibilità di giocare in Liga.
Milano - A desso si fa sul serio. Quasi: dopo la prima uscita con l’U23, storica per l'avversario, l’Inter di Cristian Chivu affronterà il primo vero test estivo. Tutto in un giorno: partenza in mattinata per Nizza, trasferimento a Monaco - nel Principato, la fatal Baviera non c'entra -, poi ritorno a Milano nottetempo. È sempre un’amichevole, ma questa volta i nerazzurri scenderanno in campo con il Monaco di Adi Hutter, formazione di ben altro lignaggio e che tra otto giorni esordirà in Ligue 1 con il Le Havre: si prospetta avversario più probante rispetto ai pur giovani e forti di Stefano Vecchi. Rispetto al primo test casalingo, Chivu non ha ancora accolto quei nuovi innesti di mercato attesi non solo per una svolta tattica, ma anche per dare altre energie fresche - dopo Sucic, Luis Henrique e Bonny - a una squadra che a oggi rimane ancora molto simile a quella vista in un'altra Monaco. Per queste ragioni, la partita di questa sera resta interessante per capire come l’allenatore romeno, che ha continuato a torchiare i suoi giocatori alla Pinetina, stia sviluppando una proposta di calcio che parta dal recente passato ma sappia anche offrire qualcosa di diverso. Primo non prenderle è forse un mantra eccessivo, e tra i principi che Chivu vuole implementare è un pressing alto (ci provarono anche Conte e Inzaghi), ma l’attenzione sulla fase difensiva c'è: un tallone d’Achille per l’ultimo Simone, costretto agli zero titoli anche per qualche passo falso di troppo.
Chivu guida la trasformazione 3-4-2-1
In campionato, ma anche fuori, se si considera che nelle ultime cinque partite della scorsa Champions - intendiamoci, male e anzi malissimo è andata solo la finale - l’Inter ha incassato ben quindici gol. E anche nel Mondiale per club, ove l’unico clean sheet si è visto con il River Plate, non è mancato qualche scricchiolio. Chivu dovrebbe riproporre il copione già visto con la seconda squadra, quello che in generale dovrebbe essere l’approccio dell’Inter alla stagione ormai alle porte: si dovrebbe ripartire dal 3-5-2 per poi approdare al 3-4-2-1. Il nuovo modulo, ancora da perfezionare nelle dinamiche di squadra rispetto ai collaudati automatismi inzaghiani, impone ai due centrocampisti di offendere meno, ma consente gli inserimenti dei due trequarti alle spalle dell’unica punta: manca ancora, questo sì, chi crei superiorità con il dribbling. Delle certezze del passato, al Louis II ve ne potrebbe essere una: la ThuLa. Incassato il feeling immediato tra Lautaro e Bonny, potrebbe infatti rivedersi la coppia tipo delle ultime due annate, con Thuram al fianco del capitano argentino. Non ci saranno, invece, Frattesi, Zielinski e Bisseck, oltre ovviamente a Taremi che ancora non si è visto: i tre, chiamati a recuperare il terreno perso rispetto ai compagni per i rispettivi infortuni, dovrebbero continuare ad allenarsi ad Appiano.