Monaco-Inter, l’amichevole delle polemiche. Decisioni fuori dal mondo e tifosi furiosi

Dopo la consueta sgambata estiva in famiglia, l’ Inter si prepara ad affrontare il primo vero test del precampionato con l’amichevole in programma questa sera allo Stadio Louis II contro il Monaco di Paul Pogba , squadra che ha chiuso al terzo posto l’ultima Ligue 1. Tuttavia, quella che dovrebbe essere una semplice partita di preparazione ha assunto toni decisamente più accesi. A far discutere è stato un comunicato ufficiale diffuso dal club monegasco, che ha messo in guardia i tifosi nerazzurri, imponendo limitazioni molto rigide e giudicate da molti eccessive, soprattutto considerando la natura amichevole dell’incontro. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando polemiche tra i tifosi e portando l’Inter a valutare una richiesta di chiarimenti formale nei confronti del club del Principato.

Divieti, settori chiusi e possibili sanzioni: la decisione del Monaco fa discutere

Il clima che si respira in vista dell’amichevole tra Monaco e Inter è tutt’altro che sereno. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale del club francese, il provvedimento che più ha fatto discutere è il divieto assoluto di indossare maglie, sciarpe o qualsiasi simbolo riconducibile all’Inter, pena l’esclusione dallo stadio. Ai tifosi italiani è inoltre vietato muoversi al di fuori delle aree designate come “neutre”, e in caso di violazioni si rischiano sanzioni disciplinari, espulsione dall’impianto e perfino procedimenti legali. Una misura che, oltre a sorprendere per la sua durezza, ha lasciato perplessi gli stessi sostenitori nerazzurri.

Il comunicato ufficiale del Monaco

Il messaggio pubblicato dal Monaco sul proprio sito ufficiale e nella sezione dedicata all’acquisto dei biglietti è chiaro e diretto. “PROMEMORIA IMPORTANTE! Il club AS Monaco informa gli spettatori che non saranno accettati segni distintivi diversi da quelli dell'AS Monaco, pena il rifiuto dell'accesso allo stadio”. Segue poi un passaggio specifico rivolto ai tifosi interisti: “Se siete tifosi dell'Inter Milano, vi consigliamo di acquistare i vostri biglietti esclusivamente tramite il canale di vendita ‘spettatore neutro’. Il club ricorda che qualsiasi segno distintivo diverso da quelli dell'AS Monaco è severamente vietato e potrà comportare il rifiuto dell’accesso. Inoltre, la presenza di tifosi interisti al di fuori delle aree riservate agli spettatori neutrali è vietata. Ogni violazione potrà comportare il rifiuto d'ingresso, l'espulsione dallo stadio e potenziali procedimenti legali”. Un linguaggio che, più che a una partita amichevole, sembra appartenere a un evento ad alto rischio di ordine pubblico.

