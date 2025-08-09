Inter, Chivu: "Del risultato mi interessa poco, non voglio vincere la coppa d'agosto"

Dopo aver superato 7-2 la formazione Under 23, l'Inter batte 2-1 in rimonta il Monaco al Louis II. I nerazzurri passano sotto dopo appena 2 minuti per la rete di Akliouche. Al 36' arriva addirittura l'espulsione di Calhanoglu per doppia ammonizione. Nonostante l'inferiorità numerica, nella ripresa c'è però la grande reazione, con Lautaro Martinez che all'ora esatta di gioco pareggia i conti e Bonny che completa il sorpasso all'80'. Prima dell'esordio in campionato, in programma lunedì 25 agosto alle ore 20.45 al Meazza contro il Torino, la formazione di Cristian Chivu affronterà martedì 12 agosto alle 21 il Monza e sabato 16 l'Olympiakos alle 20.30.
Le parole di Chivu dopo Monaco-Inter
Al termine del match contro i monegaschi, primo vero test per l'Inter - la formazione di Adi Hutter debutterà in Ligue 1 sabato 16 alle 19 in casa contro il Le Havre -, il tecnico dei nerazzurri ha commentato: "È una partita di agosto, di preparazione, con le gambe che ancora non girano come dovrebbero ma è stato un bel test. Bisogna fare minuti perché il tempo stringe, mancano 17 giorni all'inizio del campionato, mi porto a casa il carattere e la voglia di ribaltare la partita nonostante le difficoltà che abbiamo avuto giocando in dieci uomini. È difficile fare un'analisi perché fisicamente non siamo ancora al meglio ma abbiamo fatto metri e volume. Ovviamente manca ancora la brillantezza e la lucidità sotto porta, in undici abbiamo colto occasioni nitide nei primi venti minuti. Del risultato mi interessa poco, non voglio vincere la coppa di agosto, mi interessa che la squadra acquisisca fiducia e benzina per quello che verrà. Io alleno l'Inter, un gruppo di giocatori forti che possono fare sempre meglio sotto ogni aspetto, individuale e collettivo ed è quello che cerco di spiegare loro ogni giorno".