Inter, Chivu: "Del risultato mi interessa poco, non voglio vincere la coppa d'agosto"

Le parole di Chivu dopo Monaco-Inter

Al termine del match contro i monegaschi, primo vero test per l'Inter - la formazione di Adi Hutter debutterà in Ligue 1 sabato 16 alle 19 in casa contro il Le Havre -, il tecnico dei nerazzurri ha commentato: "È una partita di agosto, di preparazione, con le gambe che ancora non girano come dovrebbero ma è stato un bel test. Bisogna fare minuti perché il tempo stringe, mancano 17 giorni all'inizio del campionato, mi porto a casa il carattere e la voglia di ribaltare la partita nonostante le difficoltà che abbiamo avuto giocando in dieci uomini. È difficile fare un'analisi perché fisicamente non siamo ancora al meglio ma abbiamo fatto metri e volume. Ovviamente manca ancora la brillantezza e la lucidità sotto porta, in undici abbiamo colto occasioni nitide nei primi venti minuti. Del risultato mi interessa poco, non voglio vincere la coppa di agosto, mi interessa che la squadra acquisisca fiducia e benzina per quello che verrà. Io alleno l'Inter, un gruppo di giocatori forti che possono fare sempre meglio sotto ogni aspetto, individuale e collettivo ed è quello che cerco di spiegare loro ogni giorno".