Bonny show, Lookman chi? Oscurato Thuram, l'Inter e il mercato che può cambiare

MILANO - Inter, Bonny la prima, ma anche la seconda. E allora Lookman può quantomeno aspettare. Una delle note più liete, se non la migliore in assoluto, delle prime due amichevoli della squadra di Chivu, è stato l’impatto dell’attaccante ex Parma in nerazzurro. All’esordio contro l’Under 23 la giovane punta ha mostrato subito un naturale affiatamento con Lautaro, ma soprattutto si è immediatamente contraddistinto per velocità, rapidità di esecuzione e l’essere devastante negli spazi. Bonny si è presentato come una scheggia capace di far ammattire le difese rivali, ha segnato il primo gol della stagione della prima squadra – se escludiamo l’autorete di Kamate – e si è poi procurato anche il rigore del momentaneo 3-2 contro i ragazzi di Vecchi. Nei suoi primi 45’ in nerazzurro ha insomma meritato gli applausi dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile, dei suoi compagni di squadra e del tecnico Chivu, che ovviamente, dopo l’ulteriore perla di Montecarlo, per un gol arrivato dopo una cavalcata imperiosa di cinquanta metri, non può che essere più che soddisfatto delle prime prove del suo pupillo in nerazzurro. Capacità, ma anche personalità. Rapidità, ma pure sfrontatezza. E voglia di dimostrare in tempo zero di essere da Inter. Nella mezzoretta scarsa contro il Monaco, Bonny ha tenuto palla, fatto ammattire i difensori di casa e realizzato una marcatura di pregevolissima fattura, risultando quindi determinante per il risultato finale, che conterà fino ad un giorno punto perché è calcio estivo, ma quel che sicuramente conta però è la seconda prestazione consecutiva convincente del ventunenne, già capace di far gongolare tutto il mondo interista.
Bonny: il vice Thuram convince tutti
Sicuramente, visto che in ogni caso siamo ancora ad agosto, è ancora presto per esaltarsi senza se e senza ma, ma sinora Bonny, arrivato come vice Thuram e dunque come riserva di lusso, ha convinto davvero tutti, meritandosi una momentanea, ma totale, promozione. In attesa quindi che si definisca l’eventuale ingaggio di Lookman, sulla carta il primo innesto da mandare in campo al posto della ThuLa o dal 1’ insieme ai titolarissimi per una squadra più offensiva, oggi è proprio Ange-Yoan quel jolly da estrarre a partita in corso o da lanciare a sorpresa nell’undici di partenza per sfidare i propri rivali, che martedì saranno i brianzoli del Monza per il terzo test della pre-season. Chivu ieri ha fatto immediatamente lavorare i suoi ragazzi - divisi in due gruppi, con Frattesi a parte - perchè vuole vedere come reagiscono giocando ogni tre giorni. Bisseck e Zielinski dovrebbero strappare la prima convocazione (lavorano con la squadra da cinque giorni), “Pepo” Martinez, out sinora per un dolore alla schiena, potrebbe tornare domani ad allenarsi.