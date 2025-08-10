Bonny show, Lookman chi? Oscurato Thuram, l'Inter e il mercato che può cambiare

MILANO - Inter, Bonny la prima, ma anche la seconda. E allora Lookman può quantomeno aspettare. Una delle note più liete, se non la migliore in assoluto, delle prime due amichevoli della squadra di Chivu, è stato l’impatto dell’attaccante ex Parma in nerazzurro. All’esordio contro l’Under 23 la giovane punta ha mostrato subito un naturale affiatamento con Lautaro, ma soprattutto si è immediatamente contraddistinto per velocità, rapidità di esecuzione e l’essere devastante negli spazi. Bonny si è presentato come una scheggia capace di far ammattire le difese rivali, ha segnato il primo gol della stagione della prima squadra – se escludiamo l’autorete di Kamate – e si è poi procurato anche il rigore del momentaneo 3-2 contro i ragazzi di Vecchi. Nei suoi primi 45’ in nerazzurro ha insomma meritato gli applausi dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile, dei suoi compagni di squadra e del tecnico Chivu, che ovviamente, dopo l’ulteriore perla di Montecarlo, per un gol arrivato dopo una cavalcata imperiosa di cinquanta metri, non può che essere più che soddisfatto delle prime prove del suo pupillo in nerazzurro. Capacità, ma anche personalità. Rapidità, ma pure sfrontatezza. E voglia di dimostrare in tempo zero di essere da Inter. Nella mezzoretta scarsa contro il Monaco, Bonny ha tenuto palla, fatto ammattire i difensori di casa e realizzato una marcatura di pregevolissima fattura, risultando quindi determinante per il risultato finale, che conterà fino ad un giorno punto perché è calcio estivo, ma quel che sicuramente conta però è la seconda prestazione consecutiva convincente del ventunenne, già capace di far gongolare tutto il mondo interista.