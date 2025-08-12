Chivu ‘cambia’ Thuram, altro ruolo all’Inter: pesa anche Bonny

In attesa di capire come finirà la telenovela Lookman, tra i personaggi in cerca di autore dell’estate dell’ Inter vi è chi la maglia nerazzurra la indossa già da tempo. Marcus Thuram è arrivato senza alcun braccio di ferro, al massimo dopo uno scippo dell’ultima ora - ma dalle radici molto profonde - ai danni dei concittadini del Milan. Una straordinaria intuizione, e non solo per il colpo portato a termine a parametro zero e subito valorizzato: che il figlio di Lilian, cresciuto come poderoso esterno d’attacco sognando lo “zio” Henry, potesse fare il centravanti, quando è arrivato a Milano, lo pensavano probabilmente solo Piero Ausilio e Simone Inzaghi . Due stagioni dopo, Thuram è chiamato a reinventarsi di nuovo. Non necessariamente in pianta stabile: il 3-5-2 rimarrà il modulo di partenza dell’Inter anche con il tecnico romeno in panchina, ma la sensazione è che presto o tardi arriverà la virata definitiva al 3-4-2-1. Uno schieramento nel quale il Tikus del passato sarebbe stato come il cacio sui maccheroni.

Ritorno in corsia

Oggi, dopo aver lavorato per assimilare le movenze e regalare il rendimento di un numero nove, gli toccherà tornare in corsia, almeno qualche volta: che fosse il suo principale desiderio, questo è tutto da vedere. Sta di fatto che potrebbe essere necessario: arretrare Lautaro non ha mai portato grandissimi risultati a chi ci ha provato in passato, e Pio Esposito - nonostante la giovane età e un curriculum non paragonabile - da unica punta avrà il suo spazio anche per la fiducia che lo stesso Chivu ripone in lui. Che sia proprio Thuram a doversi defilare, sacrificando qualche metro sia in profondità che in larghezza, lo dice inoltre il suo 2025. La seconda stagione è sempre la più difficile, nella carriera di un calciatore: nell’annata in cui, dopo l’ottimo impatto registrato nella prima, era chiamato a confermarsi, il francese è partito benissimo, ma è finito per spegnersi. Dei 14 gol segnati in campionato, solo due sono arrivati da gennaio in avanti: un contributo misero alla causa scudetto, che infatti ha preso un’altra direzione. Tra Feyenoord e Barcellona, è andata decisamente meglio in Champions - anche a costo di creare qualche perplessità, pure tra i compagni, per il diverso rendimento -, ma il bilancio resta quello di un attaccante che a 28 anni (appena compiuti) non ha mai tagliato il traguardo, psicologico e non, dei venti gol stagionali.

Difendere lo status

Thuram, finora inamovibile non soltanto per la deludente concorrenza (dicasi Taremi & co), ma anche perché il solo attaccante a creare la superiorità numerica con i suoi strappi, è chiamato a difendere il suo status in una squadra che ha già accolto uno come Ange-Yoan Bonny. Francesi e con Parma nel passato, recente o lontano a seconda dei casi, i due condividono anche ruolo e alcune caratteristiche; in questi primi squarci di calcio estivo, il nuovo innesto ha fatto vedere cose molto interessanti e conosce già le richieste dell’allenatore.

La rosa, peraltro, cambierà ancora, melodrammi di mercato permettendo, proprio con l’obiettivo di rendere Thuram meno unico al suo interno. A meno di offerte last minute, comunque non da escludere del tutto e in caso forse nemmeno così sgradite in viale della Liberazione - ma servirebbero cifre vicine agli 85 milioni della clausola ormai scaduta -, Marcus è chiamato alla svolta. Per tenersi il posto, non più solo per quella consacrazione appena sfiorata la scorsa stagione.

