Stallo Asllani, Cairo in soccorso dell'Inter: idea Vagnati per il centrocampo Toro

Il mercato dell' Inter al momento sembra in standby dopo i vari colpi che hanno rinforzato il centrocampo e l'attacco. Ausilio e Marotta continuano a tenere d'occhio qualche difensore per svecchiare la rosa, ma prima deve esserci qualche uscita. E tra i calciatori che non sembrano rientrare nei piani nerazzurri c'è Asllani , che nella passata stagione ha giocato soltanto nel finale al posto di Calhanoglu e alcune volte gli è stato preferito anche qualche altro giocatore adattato in quel ruolo. Con l'Inter non è riuscito a prendersi il suo spazio. Non ha avuto molte chance e quando è sceso in campo spesso è stato criticato. E ora il giocatore sta generando una sorta di stallo, visti i suoi recenti rifiuti.

Inter, Asllani mette in standby il mercato

L'albanese ha già detto no al Betis Siviglia, nonostante il club avesse trovato un accordo con gli spagnoli. La società nerazzurra è rimasta spiazzata dal rifiuto di Asllani, il quale avrebbe reso nota la sua volontà di restare in Italia, anche per ragioni familiari, con l'Inter che punterà comunque a cederlo ad una cifra compresa tra i 15 ed i 20 milioni di euro, in attesa di ulteriori offerte. Cifra che permetterebbe a Marotta di cercare di puntellare la rosa con gli ultimi colpi in vista dell'imminente inizio della prossima stagione e magari di ritornare su Lookman di forza. A dargli una mano ora potrebbe essere il Torino.

Torino su Asllani, Cairo aiuta l'Inter

Come riportato da Sky Sport, il Torino è interessato ad Asllani. Il club granata ha messo gli occhi sul centrocampista dell’Inter, valutandolo con attenzione in vista di un possibile passaggio al modulo 4-3-3. L’albanese, ai margini del progetto nerazzurro dopo tre stagioni vissute principalmente da comprimario, è in cerca di maggiore continuità e valuta con interesse nuove opportunità. Torino sarebbe una destinazione gradita, soprattutto se Marco Baroni decidesse di affidargli le chiavi del centrocampo. La trattativa è difficile a livello economico, ma l'interesse c'è. Asllani è nel mirino anche di altri club. La Fiorentina potrebbe tornare alla carica qualora dovesse partire qualcuno, mentre il Bologna avrebbe già avviato i primi contatti informativi sia con l’Inter che con l’entourage del giocatore. Tuttavia, al momento, sono i granata a mostrare il maggiore interesse, anche se non ci sono ancora trattative ufficiali con i nerazzurri. Vagnati è pronto a provarci e Marotta non vede l'ora.