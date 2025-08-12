Inter, 2-2 con una squadra di Serie B. Solo i rigori salvano Chivu

MONZA - Dopo i successi in rimonta contro l'Under 23 di Stefano Vecchi (7-2 ) e il Monaco al Louis II (2-1), l'Inter non riesce ad andare oltre il 2-2 contro il Monza all'U-Power Stadium, vincendo poi ai caldi di rigore. Contro una squada di Serie B, la formazione di Cristian Chivu non brilla e ancora una volta passa in svantaggio riuscendo poi a rimediare: ennesimo segnale che qualcosa va migliorato nell'approccio alla gara.
Inter, contro il Monza vittoria solo ai rigori: la cronaca
Avanti i brianzoli per la rete di Ciurria al 32', nel recupero della prima frazione di gioco un autogol di Birindelli riporta il punteggio in equilibrio mentre in apertura di ripresa, al 52', è Francesco Pio Esposito a completare la rimonta. Quando la sfida sembra ormai volgere al termine, però, Azzi firma il 2-2 finale. Dal dischetto decisivo l'errore di Sardo. Prima del debutto in campionato contro il Torino in programma lunedì 25 agosto alle ore 20.45 al Meazza, Lautaro e compagni affronteranno i greci dell'Olympiakos sabato 16 agosto alle 20.30 al San Nicola di Bari.