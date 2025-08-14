Sancho, occhio Juve: la Roma irrompe grazie all'Inter! Il clamoroso affare che coinvolge Koné

MILANO - La Roma si fionda su Sancho grazie all'Inter. Si scalda l'asse mercato Roma-Milano con i giallorossi e l'Inter che starebbero imbastendo il possibile trasferimento di Manu Koné in nerazzurro, un movimento che potrebbe per l'appunto sbloccare il mercato nella Capitale. Il centrocampista francese, arrivato l'anno scorso in Italia, sarebbe la possibile svolta per i vice-campioni d'Italia e d'Europa, "bloccati" da settimane sulla vicenda Lookman. Piero Ausilio e Beppe Marotta starebbero valutando l'eventualità di cambiare completamente obiettivo, contando che il cartellino del classe 2001 ed ex Tolosa si aggira più o meno proprio sulla cifra prevista per rinforzare l'attacco in un primo momento. Ma le ottime prestazioni di Bonny e Pio Esposito sarebbero state chiave per virare il budget su un rinforzo in mediana importante, fatto di muscoli per supportare i tanti uomini di talento in mano a Chivu.
Roma, Sancho e Bailey per sognare!
Dal lato dei capitolini l'eventuale cessione del centrocampista darebbe il via al mercato in entrata con due nomi in cima alla lista di Frederic Massara per rinforzare soprattutto l'attacco. La BBC riporta che il primo nome è quello di un obiettivo della Juventus: Jadon Sancho. La società giallorossa ha già presentato al Manchester United un’offerta da circa 23 milioni di euro, strutturata come prestito con obbligo di riscatto facile da raggiungere, e il giocatore avrebbe dato l'ok preferendo la Serie A alla Turchia. L'altro nome è quello di Leon Bailey, in uscita dall'Aston Villa, con i giallorossi che insistono fiduciosi per il prestito con diritto.