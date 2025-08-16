Si rafforza il legame tra Marotta e i fondi di investimento che fanno capo a Oaktree: il presidente dell' Inter ora diventa anche azionista del club acquisendo il 2% del club nerazzurro. "Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, è ora diventato azionista del Club con una quota vicina al 2%": lo annuncia l'Inter in una nota. "Dopo circa un anno dalla nomina a presidente - si legge - sia Marotta, sia i fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree"), hanno inteso rafforzare la loro partnership. L'investimento di Marotta riflette il suo impegno verso il Club e la piena condivisione con Oaktree circa gli obiettivi di lungo termine a beneficio del Club e del suo continuo sviluppo"

"Grazie alla sua carriera quasi quarantennale - prosegue il comunicato del club - e alla dedizione costante che ha dimostrato nei confronti dell'Inter negli ultimi sette anni, Marotta ha garantito al Club una leadership salda. Nel corso della stagione 2024-2025, la collaborazione tra Marotta e Oaktree ha contribuito a gettare le basi per un piano strategico pluriennale per garantire la stabilità del Club, solidi risultati finanziari e il successo dell'Inter dentro e fuori dal campo. La recente creazione dell'Under 23 - continua la nota - è l'ultimo esempio della convinzione condivisa di una crescita sostenibile e di lungo termine. Con questa notizia l'Inter affronta la nuova stagione con una grande compattezza d'intenti tra le sue diverse componenti, proprietà, management, dipendenti, tesserati e tifosi".