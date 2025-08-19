Ederson, Inter e Atalanta si parlano: il mercato può chiudersi col botto. E piace anche O'Riley...

MILANO - Inter e Atalanta sono tornate a parlarsi. Quando vogliono, si intendono a meraviglia: è bastato poco per ufficializzare il trasferimento di Nicola Zalewski, che porta nelle casse milanesi 17 milioni di euro . Soldi utili, oltre che per cementare anni di buoni rapporti e affari d’oro, per mettere una pietra sulla telenovela Ademola Lookman , atteso a Bergamo: le discussioni per il polacco sono nate quando Marotta e Ausilio hanno comunicato alla Dea - in maniera pleonastica, dato che a loro volta i Percassi avevano ribadito come non fosse in vendita - lo stop alle trattative per il nigeriano. Che ora è un problema tutto atalantino, o forse no: nell’insondabile estate interista, un ritorno di fiamma a fine mercato non si può escludere. Sta di fatto che il tesoretto , costruito tutto su cessioni minori, sale oltre 43 milioni ed è destinato a aumentare per il prossimo addio di Kristjan Asllani : il Bologna lavora per convincere l'albanese. All’Inter, aspettando di salutare anche Taremi , andrebbero 10 milioni e una ricca percentuale sulla futura rivendita. Soldi - tra il budget per Lookman e le cessioni, la disponibilità supera i 90 milioni - da reinvestire sulla nuova priorità a centrocampo.

Inter, a centrocampo torna "di moda" Ederson

Manu Koné è stato qualcosa in più di un fuoco di Ferragosto: a patto che la Roma chiarisca le proprie idee dopo aver aperto e chiuso la porta nel giro di poche ore, un’offerta da 40-45 milioni è pronta a partire da viale della Liberazione. Ma il francese non è l’unico nome in lista. Se l’affare Zalewski non ha rappresentato l’antipasto per Lookman, i ragionamenti con la Dea potrebbero aver riacceso la vecchia passione interista per Ederson. Il brasiliano era il preferito se fosse partito Calhanoglu, figurarsi ora che Chivu ha indicato in un giocatore di lotta e di governo l’elemento essenziale e la dirigenza concorda. Non è una pista facile: il precedente Lookman è fresco ed Ederson ha una valutazione persino superiore. Se ci fosse uno spiraglio, però, l’Inter si tufferebbe. Gli altri profili nella shortlist sono Florentino del Benfica, Matt O'Riley del Brighton (su cui è però avanti la Juve) e Mandela Keita del Parma, che Chivu ha già allenato ma rappresenterebbe una soluzione low cost.

Inter, i nomi per la difesa

Fatto il centrocampista, più dell’attaccante l’Inter vuole rinforzarsi con un difensore. Magari due, cessioni permettendo: Pavard è in bilico, le sirene da Barcellona sono più ammalianti di quelle arabe o del Lilla, e l’Inter non direbbe di no a una proposta sui 20 milioni. Nel caso, al posto del francese arriverebbe un braccetto, ma la sensazione è che la dirigenza voglia comunque portare in rosa un centrale, anche perché, senza Zalewski, Carlos Augusto tornerà a fare il vice Dimarco in pianta stabile. I profili più graditi, Leoni e De Winter, sono sfumati: senza scomodare il classico mister X, ai piani alti piace da sempre Kim Min-jae. Non è giovanissimo - 29 anni a novembre - e guadagna tanto, ma conosce la Serie A per averla vinta ed è in uscita dal Bayern: le alternative più quotate, a oggi, vanno da Dayot Upamecano a Jakub Kiwior. Quanto all’attaccante, scesa dall’ottovolante Lookman, l’Inter potrebbe valutare un’occasione di fine mercato, che coniughi dribbling e sostenibilità. Un colpo alla Alexis Sanchez di qualche stagione fa, ma più giovane. Di profili, da Nkunku (nei radar del Bayern) in poi, ne sono stati proposti diversi.