Diouf si presenta: "Fiero di essere dell'Inter. Bonny mi ha convinto, un bene tanti francesi"

MILANO - L'Inter ha ufficializzato l'acquisto dal Lens di Andy Diouf. "Centrocampista fisico, dinamico, abile nella conduzione del pallone e nel dribbling, Diouf è un giocatore moderno, capace di occupare diverse zone del campo", si legge in una nota del club dove viene spiegato che Diouf, ventisettesimo francese della storia dell’Inter, ha "giocato con tutte le selezioni giovanili transalpine, vincendo la medaglia d’argento all’Olimpiade di Parigi 2024". Le prime parole del francese: "L’Inter è un club ricco di storia, appena ho saputo della notizia non ci ho pensato un momento: non ci sono stati dubbi per me scegliere questo Club, è un onore essere qui. Essere un interista significa molte cose, sono molto fiero: non vedo l’ora di scendere in campo a San Siro - aggiunge - Mi piace giocare con la palla tra i piedi, gioco con personalità e mi piacciono i gesti tecnici e far vedere cosa posso fare con il pallone so che qui ci sono giocatori di grande esperienza nello spogliatoio, voglio imparare stando al loro fianco per crescere insieme a tutta la squadra"
Il comunicato ufficiale
"Adattarsi, affrontare gli ostacoli, avere il coraggio di fermarsi e ripartire per inseguire una passione, un sogno scritto nel proprio destino: nel corso della sua breve carriera Andy Alune Diouf, nuovo centrocampista dell’Inter, ha dimostrato di saper lottare per qualcosa in cui ha sempre creduto. Nato a Neuilly-sur-Seine il 17 maggio 2003 da padre senegalese e madre transalpina, Andy è cresciuto a Nanterre, alle porte di Parigi, con un pensiero fisso: un pallone da rincorrere e portare ovunque, un pallone da trattare come un amico leale. La famiglia Diouf vive e respira con il calcio, che domina gli argomenti, le conversazioni e i desideri: la passione viene trasmessa da papà, che sostiene e incoraggia i sogni di Andy e dei suoi due fratelli maggiori, Jules e Waly, diventati anch’essi calciatori. L’avventura di Diouf inizia all’età di 6 anni, quando inizia a giocare nelle giovanili del Garenne-Colombes, squadra di quartiere che gli permette di farsi conoscere molto presto nell’ambiente calcistico parigino. Il fisico è già imponente, la tecnica ancora da affinare, ma nel 2012 si trasferisce al Paris Saint-Germain. È una tappa decisiva nella sua formazione: Andy raggiunge subito un livello molto alto, affronta prestigiosi tornei internazionali e capisce che la sua passione diventerà ben presto la sua vita. Il calcio al centro di tutto, il calcio come motore della propria esistenza".