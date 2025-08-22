Diouf si presenta: "Fiero di essere dell'Inter. Bonny mi ha convinto, un bene tanti francesi"

MILANO - L'Inter ha ufficializzato l'acquisto dal Lens di Andy Diouf. "Centrocampista fisico, dinamico, abile nella conduzione del pallone e nel dribbling, Diouf è un giocatore moderno, capace di occupare diverse zone del campo", si legge in una nota del club dove viene spiegato che Diouf, ventisettesimo francese della storia dell’Inter, ha "giocato con tutte le selezioni giovanili transalpine, vincendo la medaglia d’argento all’Olimpiade di Parigi 2024". Le prime parole del francese: "L’Inter è un club ricco di storia, appena ho saputo della notizia non ci ho pensato un momento: non ci sono stati dubbi per me scegliere questo Club, è un onore essere qui. Essere un interista significa molte cose, sono molto fiero: non vedo l’ora di scendere in campo a San Siro - aggiunge - Mi piace giocare con la palla tra i piedi, gioco con personalità e mi piacciono i gesti tecnici e far vedere cosa posso fare con il pallone so che qui ci sono giocatori di grande esperienza nello spogliatoio, voglio imparare stando al loro fianco per crescere insieme a tutta la squadra"