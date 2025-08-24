Chivu: “Siamo ancora un cantiere aperto. Inter favorita? Io sto con Allegri”. E sul mercato...

Le parole di Chivu

Cosa può trasmettere Chivu all'Inter? "Il carattere, il capire che la programmazione della stagione non è mai ciò che realmente ti capita, di capire i momenti, di saperli gestire, da quelli belli a quelli meno belli. Penso al 2010 e a Kiev quando eravamo praticamente fuori dalla Champions. Gestire per poi arrivare in fondo e capire a che punto sei e cosa manca per l'ultimo salto. Mercato ancora aperto? Quello che pensiamo noi allenatori vale poco, sono regole imposte. Vorremmo tutti essere sereni e avere tutto a posto, ma fare l'allenatore è anche saper gestire determinati momenti, i giocatori coi loro pensieri. Qualche anno fa un grande allenatore mi diceva che la cosa più semplice è la partita, poi ci sono tutti gli altri problemi. Certo, sarebbe meglio iniziare con la rosa completa, ma tutto questo fa parte del gioco. Con la società condividiamo gli stessi pensieri. Sono contento della squadra che ho, sono contento di aver mantenuto la linea di cui avevamo parlato, quella di investire sui giovani, pur consapevoli che coi giovani serve più pazienza. In un contesto forte come questo l'inserimento di un giovane è più facile".