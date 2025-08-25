Marotta rivendica il mercato Inter: "Un atto di forza". Poi scarica su Conte le pressioni Scudetto

MILANO - Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match contro il Torino. Il numero uno dei nerazzurri ha fatto il punto sul mercato spiegando che: "Abbiamo rinunciato ad alcune richieste di vendita dei nostri giocatori, un atto di forza della società. Abbiamo cercato di cogliere le opportunità del mercato. Il calcio italiano è ormai di secondo piano, non si possono fare pazzie, dobbiamo essere creativi. Abbiamo parlato di Lookman, non lo nego. L' Atalanta non l'ha messo sul mercato e ne aveva pieno diritto. Lookman era un'opportunità. Abbiamo investito sui giovani, portando giocatori di età media di 21 anni. Stiamo modellando una rosa in sintonia con i programmi della proprietà".

Inter più forte?

"Non lo so, il cambiamento dell'allenatore cambia modi di allenamento e moduli. Mi manca la comparazione con i nostri competitor. Il Napoli ha vinto lo scorso anno ed è l'autorevole candidata alla vittoria, noi siamo obbligati a recitare un ruolo da protagonisti".

Processo evolutivo

A Dazn Marotta ha parlato anche del processo della squadra: "Il nostro è un processo evolutivo, non volevamo fare rivoluzioni ma cambiare il modello rendendolo un attimo più giovane. A questa rosa si sono aggregati cinque elementi: 4 acquistati e uno proveniente dal settore giovanile, quindi è stato il giusto mix, ma soprattutto quello che conta è che l'età media dei nuovi acquisti è di 21,4 anni, vuol dire che la nostra età generale si è abbassata dai 29 anni della scorsa stagione e questo è il percorso che abbiamo intrapreso in questo nuovo modello".

Rinforzi in difesa?

"Per adesso il reparto difensivo è costituito sia numericamente che qualitativamente in modo positivo per reggere quelle che sono le ambizioni e le competizioni da affrontare, non prevediamo colpi eclatanti. Vedremo, se c'è qualche giocatore in uscita lo sostituiremo però per adesso credo che continueremo così".

Da Lookman a Diouf

"Noi dobbiamo cercare di cogliere le opportunità che il calciomercato offre, c'è stata questa possibilità di prendere un giocatore un po' diverso ma giustamente l'Atalanta ha ritenuto di non metterlo sul mercato e quindi la negoziazione non ha potuto avere spunti, così abbiamo proseguito nella ricerca di giovani talenti che potessero adattarsi a questo nuovo modello, tutto ovviamente è stato fatto in sintonia tra area tecnica e allenatore".