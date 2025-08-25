Bastoni a Thuram: "Rieccoti, sei mesi di vacanza...". E Chivu li sprona: "Il passato è alle spalle"

MILANO - "Sono contento per Marcus che ha deciso di andare in vacanza gli ultimi sei mesi (ride, ndr) e finalmente è tornato. No, sono felice e se lo merita. C'era tanta voglia di tornare e dimostrare, in primis a noi stessi, dopo il finale della scorsa stagione. Tanta voglia di rivalsa, siamo felici per stasera". Alessandro Bastoni , in gol nel clamoroso 5-0 inflitto dall'Inter al Torino , ha scherzato così sul compagno di squadra, Thuram , ai microfoni di Sky Sport nel post-partita.

Dal 'quadriplete' agli 'zero tituli'

"Siamo arrivati in finale di Champions League e secondi in campionato a un punto di distanza dalla prima, si parla di stagione fallimentare perché non abbiamo vinto niente, ma una squadra con un ciclo fallito non arriva in finale di Champions e seconda in Serie A. Significa che la squadra c'è, la voglia c'è, i nuovi ci hanno dato linfa, sono entrati in tanti, ci hanno dato carica e tanta voglia. Siamo felici di essere rimasti qua, speriamo di fare bene quest'anno", ha concluso Bastoni.

Le parole di Chivu

"Abbiamo lavorato per prepararci bene, i ragazzi hanno risposto alla grande, hanno lasciato alle spalle il passato, hanno fatto una prova di qualità e intensità. Sin dal primo giorno la squadra si è calata subito nella realtà, hanno accettato il fatto che bisogna fare doppi allenamenti, tutti hanno lavorato a testa bassa, ci siamo presentati in condizioni abbastanza buone, era un'incognita anche per noi. Mercato? Sono un po' scarico dopo questa partita, preferirei parlare della gara, manca qualche giorno. È giusto avere le emozioni, mi tolgono i pensieri, a volte mi fanno bene, tornare in uno stadio come San Siro dove ho scritto un pezzo di storia di questo club... ma non guardo mai al passato, ho una grossa responsabilità. È una questione mentale, la mente e la motivazione ti danno qualcosina in più, stiamo lavorando molto sotto questo aspetto", le parole del tecnico dell'Inter Cristian Chivu ai medesimi microfoni. Poi, a Dazn, ha aggiunto: "Volevamo lasciarci alle spalle la fine di una stagione che così male non è stata. Poi è ovvio che non è semplice gestire una situazione del genere, ma i campioni trovano sempre la motivazione giusta per tornare a fare ciò che facevano prima. Noi dobbiamo essere noi stessi e avere l'ambizione giusta".