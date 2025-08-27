Taremi, l’Olympiacos mette la freccia: strategia Inter, quanto vuole incassare Marotta

Il conto alla rovescia per la fine del calciomercato è ormai partito e l'Inter sta piazzando gli ultimi colpi in uscita per non avere esuberi in rosa. Tra questi Taremi, vero flop della passata stagione: l'iraniano non è mai riuscito a convincere e a dare un ricambio a Lautaro Martinez e Thuram. Per questo motivo Marotta e la dirigenza nerazzurra hanno completato il reparto offensivo con Bonny e Pio Esposito. Ora sull'ex attaccante del Porto si è fiondato l'Olympiacos che vuole continuare il percorso di crescita avviato negli ultimi anni, in cui i greci hanno anche vinto una Conference League, in finale contro la Fiorentina.