Taremi, l’Olympiacos mette la freccia: strategia Inter, quanto vuole incassare Marotta

Il conto alla rovescia per la fine del calciomercato è ormai partito e l'Inter sta piazzando gli ultimi colpi in uscita per non avere esuberi in rosa. Tra questi Taremi, vero flop della passata stagione: l'iraniano non è mai riuscito a convincere e a dare un ricambio a Lautaro Martinez e Thuram. Per questo motivo Marotta e la dirigenza nerazzurra hanno completato il reparto offensivo con Bonny e Pio Esposito. Ora sull'ex attaccante del Porto si è fiondato l'Olympiacos che vuole continuare il percorso di crescita avviato negli ultimi anni, in cui i greci hanno anche vinto una Conference League, in finale contro la Fiorentina.
Olympiacos su Taremi, la strategia dell'Inter
In queste ore, l’Olympiacos sembra aver preso il sopravvento nella corsa a Taremi, superando la concorrenza di PSV Eindhoven e Panathinaikos. Il club biancorosso ha intensificato i contatti con l’Inter, aprendo un dialogo concreto per l’acquisto a titolo definitivo, come riportato da Sky Sport. La società nerazzurra è disponibile alla cessione e le trattative procedono su basi che potrebbero portare a un'intesa finale. L’Inter punta a chiudere l’operazione incassando una buona cifra per il cartellino, ma anche ottenendo un risparmio importante sul monte ingaggi. Complessivamente, tra la somma da ricavare dalla vendita e la liberazione del salario lordo del giocatore, il club mira a ottenere un beneficio economico vicino ai 10 milioni di euro. Per l'iraniano sarebbe l'occasione giusta per rimettersi in mostra e farsi notare nel panorma europeo.