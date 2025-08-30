Chivu, meritocrazia Inter e patti: "Certe cose non si possono raccontare..."

Dopo la prima vittoria stagionale ottenuta contro il Torino col punteggio di 5-0, l' Inter è pronta ad affrontare l'Udinese nella seconda giornata di campionato. L'allenatore dei nerazzurri, Cristian Chivu , ha presentato in conferenza stampa il match contro i friulani: “E’ importante mantenere l’atteggiamento e la mentalità avute nella prima di campionato. Poi ci sono anche altre cose da mantenere e migliorare ma le cose fondamentali sono l’atteggiamento e la mentalità da avere dall’inizio. Calhanoglu ? È un giocatore importante e lo ha dimostrato , come ha dimostrato di voler stare in questo gruppo e di migliorarsi perché dal primo giorno ci ha fatto vedere cose importanti. È tornato motivato e con la mentalità e ambizione giuste, con la voglia di lasciarsi alle spalle la scorsa stagione consapevole del fatto che ciò che conta è quest’anno. Le prime partite sono importantissime, adesso ritorna dopo la squalifica e siamo contenti".

Le parole di Chivu

"Pio Esposito? Lo conosco da quando aveva 13 anni e so di che pasta è fatto. So com'è fatto e quali sono motivazioni e ambizioni del ragazzo. So qual è il suo approccio anche a ciò che accade fuori dal campo, ha i piedi per terra, sa che ha ancora tanto da imparare e dimostrare. Ma sono sfide che a lui piacciono perché ha umiltà forte che gli permette di crescere nella maniera giusta. Più si alzano le aspettative, più rende meglio e lo ha fatto vedere l'anno scorso in Serie B come nel settore giovanile. Ha fatto vedere la sua crescita allo Spezia e adesso si gode il suo sogno di stare in prima squadra e di far parte della prima squadra della Nazionale italiana. Sono felice e contento per lui e non devo aggiungere altro perché so che sono cose che gli daranno ancora più motivazione". Sul turnover Chivu ha spiegato: "Giocando ogni tre giorni e per mantenere sempre il gruppo motivato e ambizioso bisogna accontentare un po' tutti, ma bisogna anche non perdere la meritocrazia. Perché fare turnover solo per farlo non vale. Il livello deve essere alto e bisogna sempre mostrare cosa si fa in campo e la meritocrazia è il primo principio al quale guardo. Non bastano tante partite, bisogna prepararsi al meglio per le opportunità e le scelte dell'allenatore per il bene del gruppo a prescindere che si parta dall'inizio o dalla panchina. Tutti devono meritarsi il posto facendo vedere di essere competitivi e soluzioni valide".

Chivu su Sucic

"Sucic di nuovo titolare? La meritocrazia te la guadagni in allenamento tutte le settimane perché tra una partita e l'altra ci sono sempre tot allenamenti durante i quali i ragazzi dovranno fare del loro meglio per mettermi davanti a tanti punti interrogativi quando dovrò scegliere chi giocherà dall'inizio. Ma io non guardo solo i primi undici, ma guardo ai ventidue giocatori in movimento, nulla da togliere ai portieri, che devono dimostrare e cercare di mettermi in difficoltà per il modo di allenarsi, per la mentalità che hanno e per come si comportano sia in campo che fuori". Su presunti patti stretti con alcuni giocatori, Chivu ha risposto: "Ci sono cose che si possono raccontare e altre no. Ma non pensate che siano cose chissà cosa. Si tratta sempre di cose che fanno bene al gruppo, che fanno capire l'importanza del gruppo, l'unità e l'armonia che bisogna avere. Il patto è che il responsabile sono sempre io, nel bene e nel male".