Chivu e i problemi Inter: "Cantiere aperto, non voglio pensare alla Juve"© .

L'analisi di Chivu

Questa l'analisi di Chivu: "La partita si era messa bene, ma none eravamo fluidi e non riuscivamo a trovare la giocata giusta. poi alla prima situazione difficile per noi c'è stato il rigore contro e da lì abbiamo perso lucidità e motivazione. Si capiva che si faceva fatica. Nel secondo tempo meglio, più voglia, grinta e giocate. Magari con il passare del tempo abbiamo perso lucidità. Le occasioni che abbiamo avuto in area non le abbiamo trasformate in gol e non siamo riusciti a fare di più". Inter motivata nella ripresa, ma che non è riuscita a raddrizzare il match: "Ho chiesto più lucidità, movimenti e giocate rispetto al primo tempo. Di andare più in verticale, di girare più la palla, di aprirli di più. Quando abbiamo perso lucidità, abbiamo provato anche con i quattro attaccanti, Pio Esposito l'ho messo dentro per provare a sfruttare i cross ma Solet e Kristensen hanno fatto un grande lavoro in area".

"Non voglio pensare alla Juve"

Poi Chivu aggiunge: "Sono i momenti che bisogna imparare a gestire. Quando si può fare il bello si fa il bello, ma se bisogna fare il lavoro sporco va fatto. Noi non siamo migliorati dopo la prima giornata e non siamo più scarsi dopo questa. Siamo un cantiere aperto e bisogna trovare la motivazione giusta, lavorare sodo. Il campionato è ancora lungo". Infine una riflessione sul prossimo match contro la Juventus: "Non ci voglio pensare, mancano due settimane e resteranno in pochi a Milano. Spero che dopo questo risultato e questa pausa, i miei ragazzi possano tornare con più carica. Ci aspetta la partita contro la Juve che è molto importante".