Chivu e i problemi Inter: "Cantiere aperto, non voglio pensare alla Juve"© .

Cade a sorpresa nel secondo turno di Serie A, l'Inter che si fa rimontare a San Siro dall'Udinese. Primo ko stagionale per i nerazzurri di Chivu che dopo la sosta delle nazionali dovranno vedersela con la Juventus di Tudor nel derby d'Italia. Il tecnico dei nerazzurri al termine della partita ha analizzato il ko ai microfoni di Dazn.
L'analisi di Chivu
Questa l'analisi di Chivu: "La partita si era messa bene, ma none eravamo fluidi e non riuscivamo a trovare la giocata giusta. poi alla prima situazione difficile per noi c'è stato il rigore contro e da lì abbiamo perso lucidità e motivazione. Si capiva che si faceva fatica. Nel secondo tempo meglio, più voglia, grinta e giocate. Magari con il passare del tempo abbiamo perso lucidità. Le occasioni che abbiamo avuto in area non le abbiamo trasformate in gol e non siamo riusciti a fare di più". Inter motivata nella ripresa, ma che non è riuscita a raddrizzare il match: "Ho chiesto più lucidità, movimenti e giocate rispetto al primo tempo. Di andare più in verticale, di girare più la palla, di aprirli di più. Quando abbiamo perso lucidità, abbiamo provato anche con i quattro attaccanti, Pio Esposito l'ho messo dentro per provare a sfruttare i cross ma Solet e Kristensen hanno fatto un grande lavoro in area".
"Non voglio pensare alla Juve"
Poi Chivu aggiunge: "Sono i momenti che bisogna imparare a gestire. Quando si può fare il bello si fa il bello, ma se bisogna fare il lavoro sporco va fatto. Noi non siamo migliorati dopo la prima giornata e non siamo più scarsi dopo questa. Siamo un cantiere aperto e bisogna trovare la motivazione giusta, lavorare sodo. Il campionato è ancora lungo". Infine una riflessione sul prossimo match contro la Juventus: "Non ci voglio pensare, mancano due settimane e resteranno in pochi a Milano. Spero che dopo questo risultato e questa pausa, i miei ragazzi possano tornare con più carica. Ci aspetta la partita contro la Juve che è molto importante".