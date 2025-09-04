L'Inter non si arrende e cerca il nuovo Lookman, il tesoretto c'è: i nomi sulla lista

L' Inter aveva una freccia rimasta a disposizione, ma a fine mercato - per la delusioni di molti suoi tifosi - ha scelto di tenerla nella faretra. L’arco , però, non è stato completamente riposto e a gennaio , se si creeranno le giuste condizioni, tecniche ed economiche, Marotta, Ausilio (corteggiamento dell’Al-Hilal permettendo) e Baccin potrebbero cercare quel colpo mancato nell’ultima settimana di agosto. Perché, va sottolineato, Akanji è stata un’opportunità legata alla partenza di Pavard : prestito per prestito, poca la differenza fra investimento e quanto ricevuto. L’Inter, una volta ceduto Zalewski all’Atalanta per 17 milioni e acquistato Diouf dal Lens per 20 (più 5 di bonus) , aveva ancora margine per intervenire.

Erano previste due uscite minori - quella di Taremi concretizzatasi con l’Olympiacos (2.5 milioni) e quella saltata di Palacios (al Santos in prestito con diritto di riscatto intorno ai 10) - che non avrebbero comunque cambiato il tesoretto per un ultimo colpo. L’idea era quella di trovare un difensore, sulla falsariga degli altri acquisti fatti, quindi fra i 20 e i 23 anni, investendo circa 20 milioni, ovvero quanto rimasto in cassa dopo aver speso già, euro più euro meno, 80 milioni (bonus esclusi) e incassato poco più di 42 (Oaktree aveva dato un budget superiore per le entrate, figlio dei 132 milioni ricevuti dalla Uefa per il percorso in Champions nell’ultima stagione).

45 milioni per Lookman

I profili valutati, però, o costavano troppo (Jacquet del Rennes, 50 milioni) o non sono stati ritenuti sufficientemente pronti per il palcoscenico di San Siro (il turco Akcicek del Fenerbahce, prelevato ieri dall'Al-Hilal di Inzaghi per 22 milioni). Al tempo stesso, però, c’era l’apertura anche a un ulteriore attaccante con caratteristiche mancanti nei quattro in organico, ovvero una seconda punta-trequartista in grado di saltare l’uomo, cambiare spartito tattico, insomma sparigliare le carte. Quello che nei progetti del club, a metà luglio, era diventato Lookman, proposto dai suoi agenti che non avevano però fatto i conti col muro eretto dall’Atalanta. L’Inter ha accarezzato l’idea di arrivare al nigeriano per 45 milioni, inserirlo in squadra e favorire così la transizione dal 3-5-2 inzaghiano al 3-4-2-1 nella mente di Chivu, ma non c’è stato nulla da fare.

Poche alternative, si segue Fofana

I dirigenti dell’Inter non hanno mai concretamente pensato a un piano B di quella portata economica, come per esempio poteva essere finito poi al Milan.Tant’è che il sondaggio effettuato a metà estate e rivelato ieri da “The Athletic” per il 25enne Iliman Ndiaye dell’Everton, non si è mai convertito in una vera offerta (anche perché i Toffees valutano il loro attaccante più di 50 milioni). Un giocatore come Lookman, però, manca all'Inter e i prossimi quattro mesi potrebbero servire al club per trovare la pedina giusta da inserire a gennaio. Lo stesso Lookman rimasto a Bergamo? Difficile, quella strada sembra ormai abbandonata, però l'Inter scandaglierà il mercato europeo per cercare un giocatore con le caratteristiche del nigeriano, possibilmente Under 23. Come Malick Fofana del Lione, 20enne talento belga in rampa di lancio. L'Inter lo segue dallo scorso campionato, però non sarà facile strapparlo al club francese, considerando una quotazione di mercato già ampiamente superiore ai 30 milioni.