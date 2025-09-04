Lautaro fuori dai top attaccanti, Suarez sicuro: "Mi piacciono di più…"

"I migliori numeri 9 attualmente? Julian Alvarez , Kane e Haaland ". Così Luis Suarez , oggi in forza all'Inter Miami, si è espresso sul livello degli attaccanti nel calcio attuale. Il centravanti uruguaiano è stato ospite dello streamer Davoo Xeneize, il quale invece ha inserito Lautaro Martinez tra i primi tre numeri 9 al mondo. " Mi piace molto di più Haaland rispetto a Lautaro Martinez . Non che Lautaro non mi piaccia: è cresciuto molto ed è diventato grande nell'Inter, anche a livello mondiale, si gioca il posto nell'Argentina proprio con Julian. Ma Haaland mi sembra più giocatore", ha affermato il Pistolero, che dunque apprezza Lautaro ma non abbastanza da ritenerlo uno dei più forti in assoluto.

Da Joao Pedro a Darwin Nunez

Suarez ha parlato di un altro attaccante che gli ha suscitato interesse: "Uno che mi sta sorprendendo è Joao Pedro del Chelsea: l'avevo visto al Brighton un paio di volte, ma ora ha cominciato a piacermi molto. Gyokeres invece mi sembra disperso all'Arsenal: è un buon giocatore, ma credo che gli manchi ancora qualcosa per il ritmo della Premier. Magari lo acquisirà tra un anno o due". C'è un altro centravanti che lo ha colpito particolarmente, un suo connazionale: "Continuo a essere impressionato dalla condizione fisica di Darwin Nunez. Ora è andato in Arabia, però è un animale, ha una condizione da cui può trarre vantaggio. Deve ancora migliorare in alcuni aspetti, ne ho parlato con lui, ma la verità è che ha una potenza fisica che mi sarebbe piaciuto avere. Io avevo altre qualità, le caratteristiche cambiano in base al tipo di numero 9".