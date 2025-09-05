Lautaro ingiocabile: "Pallone d'Oro? Lo vinco io!". Torna l'incubo manita: "Non ho dormito 5 giorni"

"Non sono riuscito a parlare per cinque giorni dopo la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Ero paralizzato, un po' ansioso, triste. Nelle ultime tre stagioni abbiamo giocato due finali di Champions League. Abbiamo fatto un ottimo percorso, ma nell'ultima partita ci mancava sempre qualcosa per raggiungere il nostro obiettivo principale: la Champions League." Lautaro Martinez è tornato a parlare della profonda ferita che ha lasciato quella finale a Monaco di Baviera, da cui i nerazzurri sono usciti pesantemente sconfitti. "Sapevamo che il PSG sarebbe stato un avversario difficile, una squadra solida e armata di fiducia. Ma stavamo anche andando bene. L'ultima settimana ci siamo preparati con calma, serenità e fiducia. Quindi sì, "impotenza" è la parola giusta, perché non siamo riusciti a dimostrare ciò su cui avevamo lavorato. Non siamo riusciti a metterlo in pratica in campo, ed è questo che ci ha frustrato più di ogni altra cosa. Loro meritano questo risultato, perché hanno giocato una grande finale." Ha poi concluso riconoscendo i giusti meriti al Psg di Luis Enrique, che grazie alla vittoria della Champions League ha conseguito uno storico triplete.