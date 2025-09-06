Lautaro: "Penso di essere sottovalutato. Calhanoglu? Cose che non mi sono piaciute"

"Non sono riuscito a parlare per cinque giorni dopo la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Ero paralizzato, un po' ansioso, triste. Nelle ultime tre stagioni abbiamo giocato due finali di Champions League. Abbiamo fatto un ottimo percorso, ma nell'ultima partita ci mancava sempre qualcosa per raggiungere il nostro obiettivo principale: la Champions League." Lautaro Martinez è tornato a parlare della profonda ferita che ha lasciato quella finale a Monaco di Baviera , da cui i nerazzurri sono usciti pesantemente sconfitti. "Sapevamo che il PSG sarebbe stato un avversario difficile, una squadra solida e armata di fiducia. Ma stavamo anche andando bene. L'ultima settimana ci siamo preparati con calma, serenità e fiducia. Quindi sì, "impotenza" è la parola giusta , perché non siamo riusciti a dimostrare ciò su cui avevamo lavorato. Non siamo riusciti a metterlo in pratica in campo, ed è questo che ci ha frustrato più di ogni altra cosa. Loro meritano questo risultato, perché hanno giocato una grande finale." Ha poi concluso riconoscendo i giusti meriti al Psg di Luis Enrique , che grazie alla vittoria della Champions League ha conseguito uno storico triplete.

Lautaro, tra Messi e superstizioni

Il numero 10 dell'Inter ha poi risposto ad alcune domande, tra cui quella relativa alla votazione relativa all'assegnazione del Pallone d'Oro. Tra i calciatori che godono dell'ammirazione di Lautaro - stando quanto affermato dall'attaccante argentino ai microfoni de L'Equipe - ci sono sicuramente Sergio Ramos, ritenuto dal numero 10 dell'Inter uno dei difensori più forti che ha affrontato, e Radamel Falcao, fonte d'ispirazione fin da quando era bambino. "Superstizioni prima di entrare in campo? Ringrazio Dio, gli chiedo che vada tutto bene, poi bacio i miei parastinchi, su cui ci sono le foto dei miei figli. La prima cosa che faccio dopo una partita? Parlo con mia moglie, la mia famiglia. Nel bene e nel male, a seconda della partita e del mio umore, ma parlo con loro." Questo è quanto ha, invece, affermato Lautaro Martinez in riferimento alle sue abitudini prima e dopo una partita. Il numero 10 nerazzurro ha poi continuato ad esprimere le sue preferenze, ritenendo Lionel Messi il miglior 'rifinitore' in campo, affermando: "Messi in una parola? Extraterrestre.

L'infortunio prima della finale. E su Inzaghi...

"Ero un po' infortunato, mi ero stirato a Barcellona. Per sei giorni prima del ritorno, ho fatto due sedute di fisioterapia al giorno, lavorando in palestra. Il giorno prima, era ancora molto dolorante, ma ho messo una fasciatura e sono andato. Ho parlato con i medici per prepararmi al meglio per la finale, nelle condizioni che ritenevo possibili. Ho lavorato duro, molto duro, ma il muscolo non riusciva a recuperare completamente. Onestamente, ero guarito, pronto a giocare. Ma mi sentivo diverso, non al 100%". Queste le parole di Lautaro Martinez in merito a quelle che erano le sue condizioni fisiche a pochissimi giorni dalla finale di Champions contro il Psg. Il numero 10 dell'Inter ha affrontato anche quella che sarebbe potuta essere una delle motivazioni per la tremenda sconfitta rimediata a Monaco, ovvero la partenza preannunciata di mister Inzaghi: "Il suo futuro non ha influito sul finale di stagione negativo, ognuno può fare le scelte che preferisce. Il mister ci ha comunicato di aver ricevuto un'offerta e che se ne sarebbe andato, ma eravamo tutti concentrati sugli obiettivi. È sempre stato professionale, era la nostra testa pensante".