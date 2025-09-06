Dumfries guarda oltre l'Inter: "Premier League fantastica, penso che..."

"La Premier League è una competizione fantastica, ma ora gioco in Serie A. Mi trovo a mio agio all’Inter, ma penso che potrei fare bene anche in Premier League". A dirlo è Denzel Dumfries , intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul prossimo impegno della nazionale olandese contro la Lituania, valido per la sesta giornata delle qualificazioni al mondiale 2026: appuntamento domenica 7 settembre a Kaunas. La selezione Oranje si presenta all'appuntamento con 7 punti che valdono il comando del girone G a pari punti con la Polonia, il cui scontro diretto è terminato in parità . Una sfida che ha visto l'esterno in forza all'Inter sbloccare le marcature al 28', salvo poi subire all'80' la rete di Matty Cash per il definitivo 1-1. Invitato a rispondere sul nuovo corso dei nerazzurri , affidati alla guida di Cristian Chivu , Dumfries ha fatto il punto anche sul proprio futuro. Acquistato dall'Inter nell'estate 2021 dal Psv, l'olandese ha accumulato 181 presenze complessive con un bilancio di 23 reti e 26 assist.

Dumfries: "Interessato alla Premier"

Queste le parole di Dumfries: "Sarei sicuramente interessato. La Premier League è nota per la sua intensità, mentre la Serie A è uno dei campionati più forti in termini di abilità tattica. Sono approcci diversi al calcio, ma la Champions League offre sempre scontri emozionanti. La Lituania? speciale giocare contro una nuova Nazione. Le strutture sono eccellenti, lo stadio è fantastico. Non sono ancora al top della forma all’inizio della stagione, ma quando arriva una partita, devi cambiare marcia ed essere lì. Non importa tanto quanti gol segno, ma che otteniamo i tre punti e ci qualifichiamo per la Coppa del Mondo del prossimo anno. La mia crescita? Spero che non si fermi mai. Sto solo vivendo il momento e cercando di migliorare ogni giorno. Posso migliorare un po’ il posizionamento, giocare nella mia posizione. Ci sto lavorando", ha concluso l'olandese.