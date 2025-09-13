Marotta: “Non posso dimenticare il periodo Juve, ma oggi amo l’Inter”

Non solo giocatori, il derby d'Italia tra Juve e Inter coinvolge anche i dirigenti. E nei nerazzurri ce ne è uno più degli altri che sentirà la partita: il presidente e ad Giuseppe Marotta , che la vivrà da ex dopo i tanti anni vincenti alla Vecchia Signora. Il dirigente è intrervenuto ai microfoni di Dazn dove ha parlato dell'inizio di stagione, di Chivu e della sua esperienza passata in bianconero. Poi ha caricato la sfida: "Uno spot per il nostro calcio, oltre il risultato".

Marotta prima di Juve-Inter

L'ad e presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto a Dazn prima del match: "Quanti derby d’Italia ho vissuto? 38. Se ho parlato con Chivu? Parliamo sempre, anche lui ha giocato tante partite contro la Juve e non aveva bisogno di miei suggerimenti. Questo è il derby d’Italia e va oltre il punteggio. È uno spot per il nostro calcio. Se devo puntare su un giocatore che farà una grande stagione? Secondo me sia Pio Esposito sia Sucic possono avere chance maggiori, ma sono tutti meritevoli. Quanto sono stati importanti gli anni alla Juve e quanto si assomigliano le visioni di club? Tutte le esperienze precedenti mi hanno arricchito e non posso dimenticare il periodo a Torino. Oggi sono il presidente dell’Inter e amo questi colori. L’inizio è stato difficoltoso, dobbiamo assolutamente trovare la rotta giusta e dare soddisfazioni ai tifosi".