Thuram massacrato sui social: “Via dall’Inter”. Il dettaglio non sfugge, interviene anche Chivu

La reazione dei tifosi nerazzurri al dialogo del loro attaccante con il fratello Khephren dopo il gol del definitivo 4-3 per la Juve
3 min
ThuramjuveInter
Il pazzesco derby d'Italia tra Juventus ed Inter, terminato con la rimonta finale dei bianconeri firmata da Adzic, ha visto la speciale sfida in famiglia tra i fratelli Thuram. Entrambi sono stati infatti più che protagonisti, prima con il gol di Marcus per il momentaneo 2-3 e poi con la risposta del fratello Khephren pochi minuti dopo. Un dialogo catturato a fine partita sta però creando polemiche tra i tifosi nerazzurri per l'atteggamento mostrato dal loro attaccante.

Thuram ride dopo il gol, tifosi Inter infuriati

Subito dopo il gol del 4-3 di Adzic, durante l'on field review per il possibile fallo su Bonny, le telecamere hanno catturato un dialogo tra i fratelli Thuram. In particolare Marcus è stato inquadrato con la mano davanti alla bocca per nascondere il labiale. Quello che però ha fatto infuriare i tifosi dell'Inter è stato l'atteggiamento del classe 1997, che stava ridendo in un momento decisivo della partita. Un gesto che molti nerazzurri hanno criticato pesantemente sui social scrivendo: "Stai perdendo 4-3 e questa è la tua reazione?" o "Immaginatevi il rientro negli spogliatoi, ma con Conte allenatore" e "Vergognoso. Non lo supporterò mai più, non mi passerà. Noi a soffrire e lui rideva" e ancora "Via dall'Inter"

Chivu difende Thuram: "Smettiamola di fare polemiche"

Il dettaglio su Marcus Thuram è stato fatto notare anche a Cristian Chivu nella conferenza stampa post partita. L'allenatore dell'Inter ha però voluto smorzare subito le polemiche: "Non ho visto. Però smettiamola di fare polemiche, iniziamo a parlare solo di quello che vediamo. Abbiamo avuto dei momenti di dominio. Io non ho parlato di atteggiamento, ma di capire i momenti". Un caso quindi che, almeno all'interno della squadra, non dovrebbe avere nessuna conseguenza. 

