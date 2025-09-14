Caso Sommer e Chivu come Gasperini: Inter, mai così male dal 2011

Tra i tanti problemi, Cristian Chivu da ieri sera ne ha uno anche in porta. Yann Sommer ha infatti regalato il secondo e il quarto gol alla Juventus : un portiere dal suo curriculum non può certo prendere gol sui tiri di Yildiz e Adzic . In panchina avrebbe un “numero uno bis”, vale a dire J osep Martinez , pagato 15 milioni una stagione fa ma tenuto in naftalina da Inzaghi: difficile pensare che Sommer possa pagare subito gli errori di Torino, ma è altrettanto difficile pensare che in prospettiva Martinez non possa trovare più spazio. La prestazione disastrosa di Sommer ha messo il punto esclamativo su un rendimento difensivo insufficiente. Avvio shock quello del romeno sulla panchina nerazzurra: era dal 2011 (con Gasperini allenatore) che l’ Inter non perdeva 2 delle prime 3 partite di campionato (4-3 a Palermo e 3-1 a Novara, ko inframezzati dallo 0-0 a San Siro con la Roma), mentre, in tempi più recenti, nella seconda stagione con Luciano Spalletti l’Inter subì due sconfitte ma nelle prime 4 (1-0 a Reggio Emilia alla prima e 0-1 con il Parma alla quarta). Sei punti dalla testa sono un’Everest dopo 270’ di Serie A . A completare il quadro, l’idea di doversi già sintonizzare sulla Champions e su un esordio, ad Amsterdam con l’Ajax, dove l’Inter ha l’obbligo di vincere per dare una sterzata a un inizio di stagione alquanto problematico, questo al netto del fatto che il calendario in Coppa si impennerà vertiginosamente nelle ultime quattro giornate quando Lautaro e compagni affronteranno, nell’ordine, Atletico, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.

Il commento di Chivu

Chivu, per la prima volta apparso (comprensibilmente) nervoso, ha comunque voluto focalizzare i suoi ragionamenti sulla prestazione dell’Inter: «La squadra ha dominato dal primo minuto. Avevamo speso tanto per ribaltarla ma poi negli ultimi dieci minuti siamo mancati, bisogna però guardare la prestazione, però - ripeto - dovevamo gestire meglio determinati momenti, mostrando più pragmatismo e concretezza: loro, a differenza nostra, non si sono mai vergognati di lanciare la palla in tribuna quando erano in difficoltà. A che punto è il percorso? Guardate la prestazione e quanto abbiamo fatto anche nel secondo tempo con l’Udinese anche se pure lì non abbiamo raccolto nulla. Bisogna cancellare qualcosa che è avvenuto nel passato per avere la lucidità necessaria per portare a casa i risultati. Il 5-0 nelle finale di Champions col Psg? Non c’entra niente, dobbiamo soltanto pensare a fare cose concrete anziché cose belle. Calhanoglu? Sono contento per lui perché è un giocatore importante per noi, ha superato un periodo non facile. Ha fatto quello che mi aspettavo lui facesse, ma io mi prendo la prestazione di tutta la squadra: negli ultimi vent’anni l’Inter non ha mai fatto una prestazione così in questo stadio. Se continueremo a giocare così il futuro non mi preoccupa ma, ripeto, occorre essere più pragmatici».

Ora la Champions

Un’Inter che avrà già occasione per riscattarsi in Europa dove si presenterà con il curriculum gonfiato dalle due finali giocate nelle ultime tre stagioni: «Ora c’è subito la Champions che ci dà subito modo di trasformare in qualcosa di positivo la rabbia», ha chiuso Chivu che certo non pensava che il suo primo mese all’Inter diventasse un Everest del genere.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE