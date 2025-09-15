Chivu con i difetti di Inzaghi ma senza pregi: Inter, cosa c'è dietro i punti persi

Mercoledì ad Amsterdam Cristian Chivu taglierà il traguardo dei primi cento giorni da allenatore dell’ Inter . La speranza di tutti in società è che li festeggi con una partenza sprint in Champions League : quella è l’unica strada per evitare che la crisi inizi ad assumere contorni preoccupanti. Al di là del dato statistico (era dai tempi di Gasperini che l’Inter non perdeva due volte nelle prime tre giornate di campionato), preoccupa il fatto che la squadra con il nuovo allenatore mostri tutti i difetti costati a Simone Inzaghi lo scudetto nell’ultima stagione ma non abbia ancora mostrato i pregi di un’Inter comunque capace di arrivare in fondo in tutte le competizioni. I problemi sono quelli di sempre: le rimonte subite e i gol presi nell’ultimo quarto d’ora.

Inter, i punti persi

Con Chivu siamo già a 6 punti dilapidati da situazione di vantaggio (con Udinese e Juventus) e a 2 gol incassati nel finale, quelli di Khéphren Thuram e Adzic a Torino. Nell’ultimo campionato furono ben 13 i punti persi da situazione di vantaggio e sempre 13 i gol presi dal 75’ in poi. Episodi che hanno fatto perdere all’Inter uno scudetto da vincere per la superiorità espressa sulla concorrenza: in tal senso paradigmatico quanto successo a Napoli (con l’1-1 di Billing arrivato sui titoli di coda), il 2-2 a Parma (dallo 0-2 di fine primo tempo...) e, dulcis in fundo, il mani in area di Bisseck che consegnò a Pedro il pallone del definitivo 2-2 con la Lazio, pietra tombale nelle speranze di un bis tricolore.

Chivu e la gestione delle partite

Allora la società imputò il problema alla preparazione atletica (dimenticando che l’Inter ha sempre giocato ogni tre giorni, a differenza del Napoli che aveva soltanto il campionato), mentre stavolta il club si è subito allineato sulla tesi di Chivu, ovvero che il cortocircuito è dato da un mix tra mentalità sbagliata ed errori individuali. A Torino è finito dietro alla lavagna Sommer, ma tutta la fase difensiva ha mostrato problemi, come spiegano anche i 6 gol presi nelle ultime due gare di campionato (tra l’altro non aiuta il fatto di difendere a zona sui calci piazzati avendo l’Inter straordinari marcatori sull’uomo in area). Chivu, pure a Torino, ha sottolineato come ormai siano da considerarsi pienamente smaltite le scorie della batosta con il Psg nella finale di Champions e ha chiaramente puntato l’indice su una gestione troppo superficiale delle fasi decisive della partita. Detto questo non deve essergli nemmeno piaciuto troppo quanto visto nel primo tempo, considerato che le sue urla nello spogliatoio all’intervallo sono state sentite da molti allo Stadium.