Thuram assolto dall’ex Inter: “Non vi posso dire la fonte, ma la verità è che…”

"Non si dice la fonte ma so che Thuram ha detto al fratello semplicemente 'dì la verità, hai fatto fallo'. E tra fratelli è scappata la risata. È tutto qua". Questo quanto rivelato dall'ex difensore e capitano dell'Inter Andrea Ranocchia al programma Mediast Pressing. Il comportamento di Marcus ha mandato su tutte le furie i tifosi nerazzurri: l'attaccante francese non ha esultato dopo il gol del momentaneo 2-3, inoltre è stato poi beccato dalle telecamere mentre rideva con il fratello Khephren , centrocampista della Juve e autore del 3-3, nell'attesa che il Var prendesse una decisione circa la rete di Adzic che ha regalato i tre punti ai bianconeri.

Inter, tifosi furiosi con Thuram

Coprendosi la bocca con la maglia per nascondere il labiale, l'ex Borussia Moenchengladbach è stato ripreso mentre se la rideva con il fratello. Un comportamento che ha scaturito l'ira social dei tifosi nerazzurri: "Stai perdendo 4-3 e questa è la tua reazione?" o "Immaginatevi il rientro negli spogliatoi, ma con Conte allenatore" e "Vergognoso. Non lo supporterò mai più, non mi passerà. Noi a soffrire e lui rideva" e ancora "Via dall'Inter". Sulla vicenda è intervenuto anche il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, che ha tentato di spegnere ogni polemica.

Trevisani, messaggio all'Inter: "Mettete Martinez in porta"

Dagli studi di Pressing, analizzando il clamoroso 4-3 dell'Allianz Stadium, Riccardo Trevisani ha invece posto l'accento su un altro aspetto: "Va benissimo parlare di tutti i problemi dell'Inter ma la verità è che se non c'è un portiere disegnato l'Inter vince la partita 3-2. Ma vi rendete conto che un tiro a mezza altezza è finito in porta? L'Inter avrà anche il problema di non riuscire a sporcarsi le mani ma magari ti aspetti che il tuo portiere un tiro da 40 metri a mezza altezza lo pari. L'ho fatta già con Handanovic questa battaglia e la faccio ora: mettete Martinez in porta".