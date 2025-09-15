Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Inter, Chivu merita rispetto e fiducia. Soprattutto dopo il 4-3 con la Juve

Troppe critiche ingiuste e ingenerose nei confronti del tecnico: addirittura, dopo sole tre giornate, viene messo in discussione. Invece, a Torino i nerazzurri hanno offerto una prova positiva e non è colpa dell'allenatore se Sommer ha preso due gol che poteva evitare
Xavier Jacobelli
1 min
Inter, Chivu merita rispetto e fiducia. Soprattutto dopo il 4-3 con la Juve© Marco Canoniero
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Dura la vita dell'allenatore dell'Inter se perdi due delle tre prime partite di campionato. Soprattutto se, la terza, la perdi a Torino, contro la Juve che rimonti per due volte, stacchi di un gol, ma poi ne subisci il controsorpasso nella serata nera del tuo portiere. Così, la luna di miele di Cristian Chivu con la Beneamata è già diventata una luna di fiele. Epperò, tempo al tempo.

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Inter, i migliori video