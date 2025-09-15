Inter, Chivu merita rispetto e fiducia. Soprattutto dopo il 4-3 con la Juve

Troppe critiche ingiuste e ingenerose nei confronti del tecnico: addirittura, dopo sole tre giornate, viene messo in discussione. Invece, a Torino i nerazzurri hanno offerto una prova positiva e non è colpa dell'allenatore se Sommer ha preso due gol che poteva evitare