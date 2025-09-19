Tuttosport.com

Winners Cup, il torneo dell'Inter che celebra i campioni della vita

Duecento ragazzi, 16 squadre, più di 30 centri di oncologia pediatrica coinvolti fra Italia, Germania, Grecia, Olanda, Spagna: così il club nerazzurro esalta il coraggio e la forza d'animo dei giovani adolescenti in cura anticancro. Un ammirevole impegno di solidarietà, con Marotta e Zanetti in prima fila
Xavier Jacobelli
1 min
Quando ne parla, ad Alberto Bassani brillano gli occhi. Ne ha ben donde. Bassani è il bravissimo responsabile di Inter Solidale, la divisione nerazzurra impegnata nel campo educativo delle nuove generazioni sui temi dell'inclusione sociale e dell'integrazione, contro ogni tipo di discriminazione. Il braccio operativo del Progetto CRS (Corporate Social Responsability) entra in azione anche organizzando la Winner Cup, torn

