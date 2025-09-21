Chivu: “Potevamo chiuderla prima ma era importante vincere”. Su Pio Esposito e Sommer...

MILANO - L' Inter torna al successo in campionato battendo per 2-1 il Sassuolo . Le parole di Cristian Chivu ai microfoni di Dazn nel post-partita: "La nota positiva è la vittoria, ne avevamo bisogno e abbiamo fatto una buona prestazione. Potevamo chiuderla prima, ma abbiamo trovato un portiere in grande giornata e sul gol loro abbiamo sofferto un po'. Alla fine ce l'abbiamo fatta, era importante vincere. La squadra per me può fare meglio, come giro palla e attacco della profondità. Attaccare un blocco basso non è facile, ma l'atteggiamento è stato giusto e abbiamo tirato fuori anche giocate di qualità. Le parate del loro portiere non ci ha permesso di chiuderla prima e sono anche contento di aver sofferto fino alla fine".

Su Pio Esposito ed il lavoro di Lautaro e Thuram per aiutarlo

"Le risposte le ha date in campo, si è integrato subito e sta lavorando molto bene. Regge la pressione e sono contento di quello che sta facendo. È stato un dibattito anche ad Amsterdam con Marcus, lui e Lautaro si completano con Pio Esposito. Sa fare un po' tutto e sa integrarsi bene con gli altri tre, sono contento dei 4 attaccanti che ho".

Su Martinez

"Ho dei portieri validi, che si aiutano. Sono contento della sua prestazione, volevo dargli minuti e far vedere come si integra per evitare di rimanere senza soluzione. Sommer rimane la nostra prima scelta, ma sono contento che i due abbiano minutaggio e non bisogna aspettare la Coppa Italia".

Dimarco: "Continuare a lavorare così"

L'autore del gol che ha sbloccato la partita: "Era importante vincere, venivamo da due sconfitte in campionato. L'abbiamo fatto e siamo contenti. Ci sono stati due passi falsi, ma il campionato è lungo e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo".