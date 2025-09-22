Marotta: “Contenti di aver lanciato Chivu ed Esposito. Si dice che i grandi club…”

Vittoria sul Sassuolo e Inter che risale la china. L’inizio non è stato dei più facili per la squadra neroazzurra con due successi e due sconfitte. Ma del resto la realtà milanese ha cambiato non solo allenatore, ma anche pelle, puntando in panchina sulla freschezza di Christian Chivu e in attacco su Francesco Pio Esposito. Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, afferma: “Siamo molto contenti di aver lanciato due espressioni del nostro settore giovanile, un allenatore come Chivu e un giovane come Esposito. Questo è un aspetto che ci lusinga molto, si dice che i grandi club non hanno il coraggio di lanciare i giovani ma da qualche anno non è più così. I giovani rappresentano il futuro non solo delle nostro squadre ma spero anche della Nazionale”.
“Vogliamo tornare in alto”
Dopo l’era Simone Inzaghi una nuova pagina della storia dell’Inter sta per esser scritta, ma ci vuole tempo e soprattutto calma come dice lo stesso Marotta: “Bisogna avere pazienza, nel campionato siamo in una fase altamente interlocutoria, alla terza giornata abbiamo avuto in trasferta la partita più difficile. Ci deve essere molta calma, con il cambio dell'allenatore è fisiologico avere delle difficoltà che negli altri anni non avevamo. La cultura del lavoro e i valori saranno sufficienti per ricollocarci dove vogliamo arrivare".