L’alcol, le lacrime in tv e la malattia. Acerbi a nudo: “La verità su Spalletti”

Francesco Acerbi è stato ospite dell'ultima puntata di Verissimo con Silvia Toffanin. Il difensore dell'Inter, in occasione dell'uscita della sua autobiografia "Io, guerriero", ha ripercorso tutta la sua carriera nel calcio partendo dai ricordi d'infanzia fino al difficile periodo della lotta contro il cancro. Un racconto in cui non è mancata la commozione e in cui il classe 1988 è voluto tornare anche sulla polemica per il rifiuto della convocazione con l'Italia di Spalletti.
Acerbi, la commozione per il padre
Acerbi ha iniziato l'intervista spiegando il motivo del suo soprannome 'Leone': "È venuto fuori da un mio caro amico di Pavia, da lì è nato tutto. Un po' mi ci sento. Un animale molto solitario che però sa quello che vuole, un po' mi ci rivedo". Poi il ricordo per il padre: "Lo devo sempre ringraziare perché ci teneva molto a me, anche troppo. Lui non sapeva neanche cosa fosse il calcio. Voleva che facessi il calciatore, da bambino la passione la devi lasciare crescere. Lui era molto protettivo, esigeva molto. Se non facevo bene non era contento. Ho perso anche la voglia di giocare e pensavo ad altro. Lui non voleva arrendersi e quindi mi ha portato a non arrendermi. Mi ha portato fino a dove sono arrivato oggi. Non gli ho mai detto ti voglio bene (scoppia a piangere, ndr). Con il senno di poi è un rimpianto. Se ne è andato quando avevo 24 anni, un peccato. Sapevo che aveva una malattia al cuore, che dopo i 40 avrebbe avuto difficoltà. Però quando accade non sei mai pronto. Lì è stata dura più nel tempo, più dopo. Una volta ho fatto un sogno dove c'era lui, era molto bello. Prima di una partita ho pianto due ore, poi mi sono liberato. E' stata una bella emozione".
Acerbi racconta la malattia
Quindi la rivelazione sulla sua dipendenza dall'alcol ad inizio carriera: "Non ero un alcolizzato, mi piaceva divertirmi e il calcio passava in secondo piano. Avevo deciso di smettere due volte di giocare. Non ero depresso, volevo smettere. Non ci stavo più dentro, non riuscivo più a dare quello che potevo dare. Perché? Facevo serata con tanti giovani. Poi il calcio ci andavo perché dovevo, per scacciare i pensieri. Prima della seconda malattia, era quello il periodo. L'ho presa abbastanza male, la prima volta. Non avevo sintomi, ma gli esami del sangue avevano valori sballati. Al San Raffaele mi hanno rassicurato, mi hanno tolto un testicolo. Quattro settimane e torni in campo. Poi la recidiva, dopo qualche mese. Facevo l'antidoping. Da lì non me lo aspettavo, iniziai le chemio il 7 gennaio fino al 14 marzo". Su come ha smesso con l'alcol: "Tutto è avvenuto dopo la fine del campionato. Finito il campionato vado in vacanza, da lì senza un perché mi sveglio e decido di togliere i superalcolici. Avevo voglia di allenarmi, non sembravo più io. Nel giro di tre settimane non l'ho più toccato".
L'importanza della preghiera
Il difensore ha anche spiegato il motivo dietro alla preghiera che fa in campo prima dell'inizio delle partite: "Alzo le mani al cielo, prego le mie cose che sono tante. Lo faccio, è venuto da sé. Se non lo faccio non sto bene. Penso a tutto, a mia moglie, ai miei figli, a mio padre. Claudia ha ragione a dire che il calcio è l'ago della bilancia. Nella mia strada ho incontrato lei, sono un uomo abbastanza pesante sulle mie cose, ma mi sopporta. Devo chiederle anche scusa, ogni tanto. Pesante perché il calcio comunque è la mia priorità. Sono un po' solitario, quando sono un po' incavolato è meglio lasciarmi stare. Penso tanto e mi demoralizzo, ma so sempre cosa è giusto fare. Il calcio ti toglie tanto, ti prende tante energie. A volte devi dire 'sti cavoli', c'è anche la famiglia".
Acerbi: "Gattuso? Se non mi vuole non è un problema"
Infine sul capitolo Nazionale dopo le recenti polemiche: "Se ci andrei ancora? Ma tutta la vita, non ho mai rifiutato la Nazionale. Ho rifiutato la convocazione con la Norvegia. Spalletti non mi ha chiamato per un anno, nessun problema. Se Gattuso non mi vuole non è un problema. Il mister è pagato per scegliere. Per una serie di motivi ho deciso di non andare per la partita con la Norvegia. Non era giusto per quello che aveva detto e per tante vicissitudini. Chi se ne frega se mi ha fatto chiamare vecchio. A 37 anni sono troppo grande per il calcio? Per gli altri, per me no. Possono dire che sono vecchio, da buttare. Se avessi ascoltato tutti avrei smesso a 21 anni o forse non avrei mai iniziato".
Francesco Acerbi è stato ospite dell'ultima puntata di Verissimo con Silvia Toffanin. Il difensore dell'Inter, in occasione dell'uscita della sua autobiografia "Io, guerriero", ha ripercorso tutta la sua carriera nel calcio partendo dai ricordi d'infanzia fino al difficile periodo della lotta contro il cancro. Un racconto in cui non è mancata la commozione e in cui il classe 1988 è voluto tornare anche sulla polemica per il rifiuto della convocazione con l'Italia di Spalletti.
Acerbi, la commozione per il padre
Acerbi ha iniziato l'intervista spiegando il motivo del suo soprannome 'Leone': "È venuto fuori da un mio caro amico di Pavia, da lì è nato tutto. Un po' mi ci sento. Un animale molto solitario che però sa quello che vuole, un po' mi ci rivedo". Poi il ricordo per il padre: "Lo devo sempre ringraziare perché ci teneva molto a me, anche troppo. Lui non sapeva neanche cosa fosse il calcio. Voleva che facessi il calciatore, da bambino la passione la devi lasciare crescere. Lui era molto protettivo, esigeva molto. Se non facevo bene non era contento. Ho perso anche la voglia di giocare e pensavo ad altro. Lui non voleva arrendersi e quindi mi ha portato a non arrendermi. Mi ha portato fino a dove sono arrivato oggi. Non gli ho mai detto ti voglio bene (scoppia a piangere, ndr). Con il senno di poi è un rimpianto. Se ne è andato quando avevo 24 anni, un peccato. Sapevo che aveva una malattia al cuore, che dopo i 40 avrebbe avuto difficoltà. Però quando accade non sei mai pronto. Lì è stata dura più nel tempo, più dopo. Una volta ho fatto un sogno dove c'era lui, era molto bello. Prima di una partita ho pianto due ore, poi mi sono liberato. E' stata una bella emozione".
Acerbi racconta la malattia
Quindi la rivelazione sulla sua dipendenza dall'alcol ad inizio carriera: "Non ero un alcolizzato, mi piaceva divertirmi e il calcio passava in secondo piano. Avevo deciso di smettere due volte di giocare. Non ero depresso, volevo smettere. Non ci stavo più dentro, non riuscivo più a dare quello che potevo dare. Perché? Facevo serata con tanti giovani. Poi il calcio ci andavo perché dovevo, per scacciare i pensieri. Prima della seconda malattia, era quello il periodo. L'ho presa abbastanza male, la prima volta. Non avevo sintomi, ma gli esami del sangue avevano valori sballati. Al San Raffaele mi hanno rassicurato, mi hanno tolto un testicolo. Quattro settimane e torni in campo. Poi la recidiva, dopo qualche mese. Facevo l'antidoping. Da lì non me lo aspettavo, iniziai le chemio il 7 gennaio fino al 14 marzo". Su come ha smesso con l'alcol: "Tutto è avvenuto dopo la fine del campionato. Finito il campionato vado in vacanza, da lì senza un perché mi sveglio e decido di togliere i superalcolici. Avevo voglia di allenarmi, non sembravo più io. Nel giro di tre settimane non l'ho più toccato".