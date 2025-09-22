L’alcol, le lacrime in tv e la malattia. Acerbi a nudo: “La verità su Spalletti”

Acerbi, la commozione per il padre

Acerbi ha iniziato l'intervista spiegando il motivo del suo soprannome 'Leone': "È venuto fuori da un mio caro amico di Pavia, da lì è nato tutto. Un po' mi ci sento. Un animale molto solitario che però sa quello che vuole, un po' mi ci rivedo". Poi il ricordo per il padre: "Lo devo sempre ringraziare perché ci teneva molto a me, anche troppo. Lui non sapeva neanche cosa fosse il calcio. Voleva che facessi il calciatore, da bambino la passione la devi lasciare crescere. Lui era molto protettivo, esigeva molto. Se non facevo bene non era contento. Ho perso anche la voglia di giocare e pensavo ad altro. Lui non voleva arrendersi e quindi mi ha portato a non arrendermi. Mi ha portato fino a dove sono arrivato oggi. Non gli ho mai detto ti voglio bene (scoppia a piangere, ndr). Con il senno di poi è un rimpianto. Se ne è andato quando avevo 24 anni, un peccato. Sapevo che aveva una malattia al cuore, che dopo i 40 avrebbe avuto difficoltà. Però quando accade non sei mai pronto. Lì è stata dura più nel tempo, più dopo. Una volta ho fatto un sogno dove c'era lui, era molto bello. Prima di una partita ho pianto due ore, poi mi sono liberato. E' stata una bella emozione".

Acerbi racconta la malattia

Quindi la rivelazione sulla sua dipendenza dall'alcol ad inizio carriera: "Non ero un alcolizzato, mi piaceva divertirmi e il calcio passava in secondo piano. Avevo deciso di smettere due volte di giocare. Non ero depresso, volevo smettere. Non ci stavo più dentro, non riuscivo più a dare quello che potevo dare. Perché? Facevo serata con tanti giovani. Poi il calcio ci andavo perché dovevo, per scacciare i pensieri. Prima della seconda malattia, era quello il periodo. L'ho presa abbastanza male, la prima volta. Non avevo sintomi, ma gli esami del sangue avevano valori sballati. Al San Raffaele mi hanno rassicurato, mi hanno tolto un testicolo. Quattro settimane e torni in campo. Poi la recidiva, dopo qualche mese. Facevo l'antidoping. Da lì non me lo aspettavo, iniziai le chemio il 7 gennaio fino al 14 marzo". Su come ha smesso con l'alcol: "Tutto è avvenuto dopo la fine del campionato. Finito il campionato vado in vacanza, da lì senza un perché mi sveglio e decido di togliere i superalcolici. Avevo voglia di allenarmi, non sembravo più io. Nel giro di tre settimane non l'ho più toccato".