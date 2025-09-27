La prima volta di Pio Esposito: l’Inter accorcia sulla Juve e si rifà sotto

Cagliari-Inter 0-2, la cronaca

Buon avvio da parte dell'Inter, che si porta in vantaggio alla prima vera grande occasione. Al 9' Barella pesca Bastoni sull'out sinistro e l'ex Parma mette una palla sul secondo palo trovando la testa di Lautaro Martinez. Ritmi che si abbassano immediatamente con un Cagliari tramortito dal gol subito in apertura di incontro.Al 44' Pisacane perde per infortunio Belotti. Nei primi minuti della seconda frazione l'Inter manca il raddoppio, prima con Calhanoglu e poi con Thuram. La formazione di Chivu non riesce a chiudere i conti e rischia di farsi agganciare al 74' con il palo colpito da Folorunsho su sviluppi di calcio d'angolo. I padroni di casa si sbilanciano e in contropiede è Francesco Pio Esposito (82') a timbrare il 2-0 finale con il primo gol con la casacca nerazzurra.