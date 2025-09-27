Tuttosport.com

La prima volta di Pio Esposito: l’Inter accorcia sulla Juve e si rifà sotto

La squadra di Chivu supera il Cagliari in trasferta per 2-0: Lautaro apre, il baby azzurro sigilla il risultato con il primo gol in Serie A sotto gli occhi del fratello
2 min
La prima volta di Pio Esposito: l’Inter accorcia sulla Juve e si rifà sotto© Inter via Getty Images
Seconda vittoria consecutiva per l'Inter che, battendo il Cagliari per 2-0, dà seguito al successo della scorsa settimana contro il Sassuolo. Nerazzurri subito in vantaggio dopo appena nove minuti grazie a Lautaro Martinez che di testa mette dentro un cross perfetto di Bastoni: per il Toro è il 12esimo gol ai sardi in altrettante partite, sue vittime preferite. Proprio contro il Cagliari, Lautaro mise a segno il suo primo gol in Serie A nel 2018. La formazione di Pisacane prova a reagire, giocando apertamente ma nella ripresa, al minuto 82 arriva la firma di Pio Esposito su assist di Dimarco. Per il classe 2005 si tratta del suo primo gol nel nostro campionato, messo a segno proprio davanti agli occhi di suo fratello Sebastiano. In classifica la squadra di Chivu sale così a 9 punti, scavalcando proprio il Cagliari fermo a quota 7.

Cagliari-Inter 0-2, la cronaca

Buon avvio da parte dell'Inter, che si porta in vantaggio alla prima vera grande occasione. Al 9' Barella pesca Bastoni sull'out sinistro e l'ex Parma mette una palla sul secondo palo trovando la testa di Lautaro Martinez. Ritmi che si abbassano immediatamente con un Cagliari tramortito dal gol subito in apertura di incontro.Al 44' Pisacane perde per infortunio Belotti. Nei primi minuti della seconda frazione l'Inter manca il raddoppio, prima con Calhanoglu e poi con Thuram. La formazione di Chivu non riesce a chiudere i conti e rischia di farsi agganciare al 74' con il palo colpito da Folorunsho su sviluppi di calcio d'angolo. I padroni di casa si sbilanciano e in contropiede è Francesco Pio Esposito (82') a timbrare il 2-0 finale con il primo gol con la casacca nerazzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

