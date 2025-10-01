Thuram ko: infortunio, l'Inter lo perde. Il comunicato e quante gare salta

Brutte notizie in casa Inter. I nerazzurri dorvanno fare a meno di Marcus Thuram , infortunatosi nel corso della sfida interna contro lo Slavia Praga valida per la seconda giornata di Champions League, vinta dai padroni di casa per 3-0 (risultato deciso dalla doppietta di Lautaro Martinez e dalla rete di Denzel Dumfries ). L'attaccante francese ha rimediato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, che lo costringerà a saltare il prossimo impegno di campionato contro la Cremonese in programma il 4 ottobre a San Siro. Il rientro di Thuram, che non potrà inoltre rispondere alla convocazione di Didier Deschamps per la gara contro l'Azeirbaigian di venerdì 10, è dunque previsto dopo la sosta nazionali.

Infortunio Thuram: la nota dell'Inter

Questa la nota ufficiale rilasciata con cui il club nerazzurro riporta l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore: "Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana".