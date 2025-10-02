Egonu incontra Lautaro: "Emozione unica, ho tanto da imparare da lui. La passione per l'Inter..."

Sogno realizzato per Paola Egonu. La famosissima pallavolista azzurra, fresca vincitrice del titolo mondiale con l'Italia, alcuni giorni fa aveva espresso il desiderio di incontrare il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Intervistata da Sport Mediaset aveva dichiarato: "Esempio di leader? Lautaro Martinez. Mi piacerebbe incontrarlo di persona e fargli qualche domanda. Vorrei chiedergli come fa a tenere il gruppo, riuscendo a far sentire ogni giocatore parte della squadra. Da lui ho tanto da imparare, sono sicura che questo incontro si farà".
Paola Egonu incontra Lautaro Martinez
Detto fatto: Paola Egonu quest'oggi è stata ospite al BPER Training Centre, incontrando proprio il capitano interista e rilasciando anche alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Sono emozionatissima, per me è un onore essere qui, non è per nulla scontato. L'incontro con Lautaro per me è stata un'emozione unica, soprattutto aver avuto la possibilità di dialogarci e scambiare qualche opinione: ho tanto da imparare da lui. Del mondo del calcio e di Lautaro in particolare ammiro l'unione che si vede tra compagni, il rispetto reciproco che c'è e il loro volersi bene. Si tratta di qualcosa a cui mi ispirerò anch' io nel mio piccolo. Il mondo della pallavolo è completamente diverso, ma ci sono tantissime similitudini: l'affetto dei tifosi, il loro supporto, l'amore che ci mettono".
La passione per l'Inter
La pallavolista ha parlato anche della sua passione per l'Inter: "Nasce da quando ero piccola, quando mi sono messa a guardare una partita con mio papà. Da lì ho sempre sognato di poterli vedere dal vivo, un sogno che poi si è avverato. Avendo la mia vita sportiva non sempre è facile seguirli, ma cerco sempre di vedere il risultato o gli highlights dopo i miei allenamenti, quando c'è la possibilità di andare allo stadio ci vado sempre molto volentieri. Sono molto orgogliosa della Nazionale, del percorso che abbiamo fatto e di aver vinto i Mondiali dopo tanti anni".
Mondiale e ruolo di capitano
E a proposito del suo traguardo con le azzurre: "Era un sogno, ma ciò che mi rimane dentro è la possibilità di aver condiviso tutto questo con le mie compagne: abbiamo sempre lottato insieme e dopo tanti sacrifici abbiamo raggiunto questo obiettivo. Per me è un onore far parte di questo movimento, il livello della pallavolo italiana sta toccando il suo apice. Sono contenta che il nostro far sognare tutta l'Italia possa anche avvicinare tanti bambini al mondo della pallavolo. Credo che un capitano non si debba snaturare: deve trovare un suo equilibrio, è ciò che sto cercando di fare adesso che sono diventata capitana del Vero Volley. Rimani comunque un giocatore: bisogna perseguire i propri obiettivi ma tenendo a mente sempre tutta la squadra. Forse è più facile a dirsi che a farsi, ma credo che sia questa la caratteristica principale di un capitano".
Sogno realizzato per Paola Egonu. La famosissima pallavolista azzurra, fresca vincitrice del titolo mondiale con l'Italia, alcuni giorni fa aveva espresso il desiderio di incontrare il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Intervistata da Sport Mediaset aveva dichiarato: "Esempio di leader? Lautaro Martinez. Mi piacerebbe incontrarlo di persona e fargli qualche domanda. Vorrei chiedergli come fa a tenere il gruppo, riuscendo a far sentire ogni giocatore parte della squadra. Da lui ho tanto da imparare, sono sicura che questo incontro si farà".
Paola Egonu incontra Lautaro Martinez
Detto fatto: Paola Egonu quest'oggi è stata ospite al BPER Training Centre, incontrando proprio il capitano interista e rilasciando anche alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Sono emozionatissima, per me è un onore essere qui, non è per nulla scontato. L'incontro con Lautaro per me è stata un'emozione unica, soprattutto aver avuto la possibilità di dialogarci e scambiare qualche opinione: ho tanto da imparare da lui. Del mondo del calcio e di Lautaro in particolare ammiro l'unione che si vede tra compagni, il rispetto reciproco che c'è e il loro volersi bene. Si tratta di qualcosa a cui mi ispirerò anch' io nel mio piccolo. Il mondo della pallavolo è completamente diverso, ma ci sono tantissime similitudini: l'affetto dei tifosi, il loro supporto, l'amore che ci mettono".
La passione per l'Inter
La pallavolista ha parlato anche della sua passione per l'Inter: "Nasce da quando ero piccola, quando mi sono messa a guardare una partita con mio papà. Da lì ho sempre sognato di poterli vedere dal vivo, un sogno che poi si è avverato. Avendo la mia vita sportiva non sempre è facile seguirli, ma cerco sempre di vedere il risultato o gli highlights dopo i miei allenamenti, quando c'è la possibilità di andare allo stadio ci vado sempre molto volentieri. Sono molto orgogliosa della Nazionale, del percorso che abbiamo fatto e di aver vinto i Mondiali dopo tanti anni".