Egonu incontra Lautaro: "Emozione unica, ho tanto da imparare da lui. La passione per l'Inter..."

Sogno realizzato per Paola Egonu . La famosissima pallavolista azzurra, fresca vincitrice del titolo mondiale con l'Italia , alcuni giorni fa aveva espresso il desiderio di incontrare il capitano dell'Inter Lautaro Martinez . Intervistata da Sport Mediaset aveva dichiarato: "Esempio di leader? Lautaro Martinez. Mi piacerebbe incontrarlo di persona e fargli qualche domanda. Vorrei chiedergli come fa a tenere il gruppo, riuscendo a far sentire ogni giocatore parte della squadra. Da lui ho tanto da imparare, sono sicura che questo incontro si farà".

Paola Egonu incontra Lautaro Martinez

Detto fatto: Paola Egonu quest'oggi è stata ospite al BPER Training Centre, incontrando proprio il capitano interista e rilasciando anche alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Sono emozionatissima, per me è un onore essere qui, non è per nulla scontato. L'incontro con Lautaro per me è stata un'emozione unica, soprattutto aver avuto la possibilità di dialogarci e scambiare qualche opinione: ho tanto da imparare da lui. Del mondo del calcio e di Lautaro in particolare ammiro l'unione che si vede tra compagni, il rispetto reciproco che c'è e il loro volersi bene. Si tratta di qualcosa a cui mi ispirerò anch' io nel mio piccolo. Il mondo della pallavolo è completamente diverso, ma ci sono tantissime similitudini: l'affetto dei tifosi, il loro supporto, l'amore che ci mettono".

La passione per l'Inter

La pallavolista ha parlato anche della sua passione per l'Inter: "Nasce da quando ero piccola, quando mi sono messa a guardare una partita con mio papà. Da lì ho sempre sognato di poterli vedere dal vivo, un sogno che poi si è avverato. Avendo la mia vita sportiva non sempre è facile seguirli, ma cerco sempre di vedere il risultato o gli highlights dopo i miei allenamenti, quando c'è la possibilità di andare allo stadio ci vado sempre molto volentieri. Sono molto orgogliosa della Nazionale, del percorso che abbiamo fatto e di aver vinto i Mondiali dopo tanti anni".