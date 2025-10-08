Thuram out, per l'Inter non è un problema: il pupillo Bonny vola e Chivu sorride

C’è chi come Max Allegri ha dovuto fare di necessità virtù, ottenendo da un centravanti di cui avrebbe fatto volentieri a meno come Gimenez delle risposte per altro incoraggianti col passare delle partite; e chi come Cristian Chivu ha trovato una garanzia in un fedelissimo . Infatti, il tecnico nerazzurro da un lato deve fare i conti con Marcus Thuram infortunato - il francese, risentimento al bicipite femorale sinistro, sta facendo terapie e il suo obiettivo rimane il ritorno per la trasferta al Maradona col Napoli il 25 ottobre -, dall’altro domenica ha salutato Lautaro Martinez e Pio Esposito che per dieci giorni saranno lontani da Appiano Gentile. Nessuna ansia, però, perché durante la sosta (con l’ Inter che venerdì giocherà a Bengasi un’amichevole contro l’Atletico Madrid), e soprattutto negli impegni che la squadra avrà alla ripresa - le trasferte con Roma il 18 e Union Saint-Gilloise il 21 - Chivu potrà contare su Ange-Yoan Bonny . Il quasi 22enne francese - compirà gli anni il 25 ottobre - sabato alla prima da titolare con l'Inter ha letteralmente abbattuto la Cremonese: un gol, tre assist e tanti saluti.

Il pupillo di Chivu

Una prestazione maiuscola che ha fatto sorridere Marotta e Ausilio che su di lui in estate hanno investito 23 milioni (più 2 di bonus), ma anche e soprattutto Chivu che sul francese ha scommesso a occhi chiusi. D’altra parte, l’ex difensore romeno aveva già scoperto Bonny fra febbraio e maggio in quel di Parma. Chivu, infatti, nella sua esperienza in Emilia aveva puntato tanto su Bonny, schierandolo da titolare 12 volte nelle sue 13 partite alla guida dei ducali. Bonny e altri dieci, si può dire, visto che il francese è stato utilizzato da Chivu da prima o seconda punta e all’occorrenza pure da ala nel tridente. Due i gol segnati (contro il Bologna, al debutto di Chivu in panchina, e il Monza), due gli assist. Di fatto, in otto gare con l’Inter - e soli 158 minuti complessivi -, Bonny ha già fatto meglio, realizzando due reti (la prima stagionale col Torino) e tre assist. Chivu sa cosa può dargli e lo ha gettato sempre nella mischia, che si trattasse di mezz'ora o meno: «Angy è felice di essere in una realtà come l’Inter ed è contento di giocare anche solo due minuti - aveva spiegato l’allenatore venerdì -: è un ragazzo che dà l’anima sempre e a cui voglio bene».

Le parole di Bonny

Stima e affetto reciproco, come ha tenuto a sottolineare lo stesso Bonny nelle varie interviste rilasciate dopo la prova maiuscola con la Cremonese: «Per me conta molto aver il mister qui, mi da fiducia ogni giorno, so che se lavoro bene una chance me la concede. Non mi sta chiedendo niente di diverso rispetto a quando eravamo a Parma - aveva raccontato -, mi dice di giocare il mio calcio e di divertirmi». La speranza di Chivu è che Bonny continui a divertirsi anche all'Olimpico e a Bruxelles. Le prossime due gare dell'Inter, infatti, potrebbero vederlo confermato al centro dell'attacco. Quasi scontata la sua presenza contro la Roma, visto che sarà l'unico attaccante sempre a disposizione di Chivu durante queste due settimane. Lautaro - impegnato in due amichevoli negli Stati Uniti (la seconda con Portorico a Chicago si giocherà nella notte italiana fra lunedì 13 e martedì 14 ottobre) -, tornerà ad allenarsi alla Pinetina giovedì 16, lo stesso giorno in cui torneranno al centro sportivo nerazzurro anche gli azzurri, Esposito compreso. Con la Roma, quindi, a meno di sorprese, Bonny ci sarà, in Champions poi si vedrà, nell'attesa di capire se Thuram sarà poi pronto per tornare contro il Napoli.