Marotta eletto nel board dell’EFC: “Rappresentare l'Inter in questo contesto grande soddisfazione”

Il Presidente e Ceo dell' Inter Giuseppe Marotta è stato eletto nell'Executive Board dell' European Football Clubs , l'associazione dei Club calcistici europei, che ha di recente cambiato denominazione passando da Eca a Efc. Marotta è stato eletto nel corso dell'Assemblea Generale dell'EFC a Roma e farà parte dell'Executive Board come rappresentante per l'Italia.

Le parole di Marotta

“Rappresentare un Club importante in un contesto dove l’Inter ha un ruolo rilevante è sicuramente una grande soddisfazione - ha dichiarato -. Ritengo che il calcio italiano sia una componente importante del calcio europeo, soprattutto ci deve essere un maggior dialogo perché ormai tra Europa e Italia c’è una simbiosi naturale e fisiologica e questo deve portare a una salvaguardia di quello che è il nostro fenomeno che dobbiamo difendere da tutti i punti di vista”. Marotta ha poi concluso così: "Il ritorno del Barcellona? È stato un atto spontaneo. Abbiamo accolto con entusiasmo questo ritorno, rappresenta un grande club ed è importante averlo all'interno di questo organismo".