Sucic, l'esempio Modric all'Inter e il sogno Champions: "A dirlo è facile ma so che..."

"Nel calcio ho già realizzato i miei sogni d'infanzia: giocare nella nazionale croata e in un grande club mondiale come l'Inter. Ma sono sempre stato ambizioso e, naturalmente, mi sto ponendo nuovi obiettivi: ottenere grandi risultati sia con la nazionale che con il club". Petar Sucic non si accontenta. Entrato ormai nel giro della selezione croata e piano piano sempre più dentro i meccanismi di Chivu, il giovane centrocampista non fa mister delle sue ambizioni. "Per quanto riguarda i sogni, sarebbe facile dire: vincere la Coppa del Mondo, l'Europeo con la Croazia o la Champions League con l'Inter - racconta in un'intervista alla Fifa - Ma ho imparato che gli obiettivi non si raggiungono sognando, ma lavorando sodo, facendo sacrifici, rimanendo dediti, passo dopo passo. Né la Croazia può vincere la Coppa del Mondo domani, né l'Inter può vincere la Champions League dall'oggi al domani. Si tratta di andare avanti fase dopo fase, partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Questo è sempre stato il mio approccio e sono sicuro che con i grandi compagni di squadra che ho, sia in Croazia che all'Inter, arriveranno ottimi risultati".

Sucic: "Modric uno dei migliori centrocampisti di tutti i tempi"

In nazionale, poi, c'è quel Luka Modric che per tutta la sua generazione rappresenta un modello. "È davvero interessante che, per coincidenza, siamo finiti entrambi nella stessa città, anche se in squadre avversarie. Fortunatamente, la carriera di Luka è durata così a lungo che molti di noi giocatori più giovani abbiamo ancora la possibilità di imparare da lui e vedere in prima persona quanto significhi per lui giocare per la Croazia e quanto ancora ami il calcio e essere competitivo. Le sue qualità parlano da sole: Luka è uno dei migliori centrocampisti di tutti i tempi, un giocatore completo che vede tutto prima di chiunque altro, trova sempre una soluzione e fa di tutto per la squadra. Il fatto che, a 40 anni, sia entrato in un nuovo club, sia diventato immediatamente il leader e abbia portato il Milan a un livello superiore la dice lunga su di lui". Sucic ha poi aggiunto in merito alla leggenda attualmente in forza ai rossoneri: "Luka Modric è il miglior modello possibile per qualsiasi giovane centrocampista perché fa tutto in campo al massimo livello, dalla fase offensiva a quella difensiva. Allo stesso tempo, è un vero giocatore di squadra: competitivo, tenace, con una mentalità vincente e una dedizione totale al calcio e al successo della sua squadra. Con tutto ciò che ha raggiunto, rappresenta la migliore fonte di ispirazione e speranza possibile per ogni giovane calciatore in qualsiasi parte del mondo".