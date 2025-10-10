"Inzaghi mi ha rivelato che...": retroscena Pastorello, l'Inter e il motivo che ha cambiato tutto

Federico Pastorello e la rivelazione su Simone Inzaghi. Il noto operatore di mercato, a capo della P&P Sports Management, è stato uno degli intermediari nella trattativa che ha portato l'ex tecnico dell'Inter a diventare allenatore dell'Al-Hilal. Proprio l'agente ha svelato come esistesse un'unica possibilità affinché Inzaghi non lasciasse i nerazzurri al termine della scorsa stagione: vincere la Champions League. Le cose, come è noto, sono poi andate diversamente: il ko per 5-0 contro il Psg e l'allenatore che ha deciso di andar via dal club interista dopo 4 anni.
"Inzaghi ancora all'Inter se avesse vinto la Champions"
Pastorello, ai microfoni di SportMediaset, ha raccontato: "È un trasferimento che ovviamente non si completa in quattro giorni, c’è tutto un lavoro dietro. Avevamo già approcciato questo tipo di opportunità, ma la verità è che lui non ha mai voluto entrare nei dettagli di un potenziale accordo prima che accadessero determinate cose. Mi ha confidato che se avesse vinto la Champions non sarebbe mai andato via dall’Inter. Vi garantisco che la decisione è arrivata dopo la finale di Monaco e dopo i colloqui fatti con la dirigenza nerazzurra, anche se ovviamente in questi casi c’è un lavoro dietro le quinte. L’aspetto economico ha avuto la sua importanza, ma lui voleva mettersi alla prova anche all’estero e la lega saudita è tra le più importanti al mondo, non solo per le potenzialità economiche, ma anche per la qualità del campionato. L’Al Hilal è poi il club più importante d'Asia per storia e numero di tifosi".
Pastorello su Acerbi e De Vrij
A proposito di Inter, Pastorello è anche l'agente di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, i due difensori centrali nerazzurri: "Entrambi potrebbero giocare titolari. Quest’anno l’alternanza è un po’ più marcata rispetto all’anno scorso, ma sono due giocatori straordinari, con la maglia dell’Inter cucita addosso. Stefan è qui da tanto, quest'estate ha avuto l’opportunità di andare via, ma ha scelto di rimanere. Ace è all'Inter da meno tempo, ma è già nel cuore dei tifosi. Entrambi sono molto sereni per i prossimi mesi. Per i rinnovi se ne parlerà ad aprile come ha detto la società, se potessero scegliere so che sarebbero contenti di rimanere, ma dipenderà da tanti fattori. Sicuramente al momento è un lusso per l’Inter avere due giocatori così".
"Lukaku tornerà più forte di prima"
Poi una battuta su un ex Inter, Romelu Lukaku, attualmente ai box e desideroso di tornare in campo col Napoli: "Per chi conosce Romelu non è una sorpresa: è un ragazzo con una forza di volontà e una determinazione speciali, poi è estremamente professionale. L’unica cosa che posso dire è che sta lavorando per tornare più forte di prima. Certi infortuni ti segnano, ma ti permettono anche di resettare dal punto di vista fisico e mentale. La preparazione lo farà tornare più forte di prima, ne sono convinto. Ha ancora più voglia di lottare per tornare a incidere, aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Ha avuto un inizio di stagione sfortunato, ma tra un po' Conte avrà un'arma in più a sua disposizione".
La griglia campionato
Infine la griglia di questa Serie A secondo l'agente: "Nella mia griglia di inizio stagione vedevo il Napoli leggermente avanti, il lavoro di Conte può dare ulteriori frutti anche perché è normale che il secondo anno gli automatismi migliorino. Inoltre è stato fatto un grande mercato. Li vedo un po’ più avanti rispetto a Milan e Inter. Su Allegri non avevo dubbi, mi sta sorprendendo la Roma, anche se solo in parte. Gasperini è un allenatore a cui sono legato dal punto di vista affettivo, per il rapporto che aveva con mio papà (Giambattista Pastorello era vicepresidente del Genoa negli anni di Gasp in panchina, ndr). C’è una bella chimica con la squadra, giocano un bel calcio e il tutto con un mercato non altisonante. Con un paio di innesti a gennaio potrebbe dire la sua se fosse ancora lì a contatto con la vetta. La Juve è invece un capitolo a parte, si sta approcciando a un grande cambiamento a livello societario, ma anche di filosofia degli investimenti. Tutto questo necessita tempo. Penso che sarà davvero competitiva a partire dall'anno prossimo, anche se resta una grande squadra, con in rosa dei campioni e un bravo allenatore".
Federico Pastorello e la rivelazione su Simone Inzaghi. Il noto operatore di mercato, a capo della P&P Sports Management, è stato uno degli intermediari nella trattativa che ha portato l'ex tecnico dell'Inter a diventare allenatore dell'Al-Hilal. Proprio l'agente ha svelato come esistesse un'unica possibilità affinché Inzaghi non lasciasse i nerazzurri al termine della scorsa stagione: vincere la Champions League. Le cose, come è noto, sono poi andate diversamente: il ko per 5-0 contro il Psg e l'allenatore che ha deciso di andar via dal club interista dopo 4 anni.
"Inzaghi ancora all'Inter se avesse vinto la Champions"
Pastorello, ai microfoni di SportMediaset, ha raccontato: "È un trasferimento che ovviamente non si completa in quattro giorni, c’è tutto un lavoro dietro. Avevamo già approcciato questo tipo di opportunità, ma la verità è che lui non ha mai voluto entrare nei dettagli di un potenziale accordo prima che accadessero determinate cose. Mi ha confidato che se avesse vinto la Champions non sarebbe mai andato via dall’Inter. Vi garantisco che la decisione è arrivata dopo la finale di Monaco e dopo i colloqui fatti con la dirigenza nerazzurra, anche se ovviamente in questi casi c’è un lavoro dietro le quinte. L’aspetto economico ha avuto la sua importanza, ma lui voleva mettersi alla prova anche all’estero e la lega saudita è tra le più importanti al mondo, non solo per le potenzialità economiche, ma anche per la qualità del campionato. L’Al Hilal è poi il club più importante d'Asia per storia e numero di tifosi".
Pastorello su Acerbi e De Vrij
A proposito di Inter, Pastorello è anche l'agente di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, i due difensori centrali nerazzurri: "Entrambi potrebbero giocare titolari. Quest’anno l’alternanza è un po’ più marcata rispetto all’anno scorso, ma sono due giocatori straordinari, con la maglia dell’Inter cucita addosso. Stefan è qui da tanto, quest'estate ha avuto l’opportunità di andare via, ma ha scelto di rimanere. Ace è all'Inter da meno tempo, ma è già nel cuore dei tifosi. Entrambi sono molto sereni per i prossimi mesi. Per i rinnovi se ne parlerà ad aprile come ha detto la società, se potessero scegliere so che sarebbero contenti di rimanere, ma dipenderà da tanti fattori. Sicuramente al momento è un lusso per l’Inter avere due giocatori così".