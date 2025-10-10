"Inzaghi mi ha rivelato che...": retroscena Pastorello, l'Inter e il motivo che ha cambiato tutto

Federico Pastorello e la rivelazione su Simone Inzaghi . Il noto operatore di mercato, a capo della P&P Sports Management, è stato uno degli intermediari nella trattativa che ha portato l'ex tecnico dell' Inter a diventare allenatore dell' Al-Hilal . Proprio l'agente ha svelato come esistesse un'unica possibilità affinché Inzaghi non lasciasse i nerazzurri al termine della scorsa stagione: vincere la Champions League . Le cose, come è noto, sono poi andate diversamente: il ko per 5-0 contro il Psg e l'allenatore che ha deciso di andar via dal club interista dopo 4 anni.

"Inzaghi ancora all'Inter se avesse vinto la Champions"

Pastorello, ai microfoni di SportMediaset, ha raccontato: "È un trasferimento che ovviamente non si completa in quattro giorni, c’è tutto un lavoro dietro. Avevamo già approcciato questo tipo di opportunità, ma la verità è che lui non ha mai voluto entrare nei dettagli di un potenziale accordo prima che accadessero determinate cose. Mi ha confidato che se avesse vinto la Champions non sarebbe mai andato via dall’Inter. Vi garantisco che la decisione è arrivata dopo la finale di Monaco e dopo i colloqui fatti con la dirigenza nerazzurra, anche se ovviamente in questi casi c’è un lavoro dietro le quinte. L’aspetto economico ha avuto la sua importanza, ma lui voleva mettersi alla prova anche all’estero e la lega saudita è tra le più importanti al mondo, non solo per le potenzialità economiche, ma anche per la qualità del campionato. L’Al Hilal è poi il club più importante d'Asia per storia e numero di tifosi".

Pastorello su Acerbi e De Vrij

A proposito di Inter, Pastorello è anche l'agente di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, i due difensori centrali nerazzurri: "Entrambi potrebbero giocare titolari. Quest’anno l’alternanza è un po’ più marcata rispetto all’anno scorso, ma sono due giocatori straordinari, con la maglia dell’Inter cucita addosso. Stefan è qui da tanto, quest'estate ha avuto l’opportunità di andare via, ma ha scelto di rimanere. Ace è all'Inter da meno tempo, ma è già nel cuore dei tifosi. Entrambi sono molto sereni per i prossimi mesi. Per i rinnovi se ne parlerà ad aprile come ha detto la società, se potessero scegliere so che sarebbero contenti di rimanere, ma dipenderà da tanti fattori. Sicuramente al momento è un lusso per l’Inter avere due giocatori così".