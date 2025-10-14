Guehi e gli occhi Inter tra le top d'Europa: Bisseck, ora ripensarci è un assist

MILANO - Anche l’ Inter si iscrive alla corsa per Marc Guehi , difensore classe 2000, capitano del Crystal Palace e colonna della nazionale inglese . Va detto che l’interesse dei nerazzurri per il centrale nato in Costa d’Avorio, ma cresciuto a Londra nel Chelsea, è datato, però non c’è mai stata una vera trattativa. Anche adesso l’Inter osserva da lontano e parte in seconda fila in una gara che vede ancora favorito il Liverpool , club che al termine dell’ultimo mercato estivo aveva trovato l’accordo col Palace per 40 milioni , facendo svolgere le visite mediche al giocatore, salvo poi veder saltare tutto il primo settembre a causa dello stop della società londinese che non aveva trovato un sostituto.

Guehi, ci sono Bayern e Barcellona

Guehi ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e non lo rinnoverà. Chiaramente il difensore fa gola a molte squadre, non solo in Inghilterra. Anche Bayern Monaco e Barcellona sono sulle sue tracce, così come l’Inter che la prossima estate potrebbe trovarsi nella situazione di dover rimpiazzare almeno due difensori, visto che Acerbi, De Vrij e Darmian sono in scadenza. Akanji, che si è ben inserito, verrà acquistato a prescindere dalle condizioni del riscatto, però potrebbe lasciare Milano anche Bisseck. Anzi, proprio la situazione legata al centrale tedesco potrebbe rivelarsi un assist per Marotta, Ausilio e Baccin proprio in chiave Guehi.

Bisseck la carta per arrivare a Guehi

Non è un mistero, infatti, che Bisseck fosse uno dei giocatori individuati dal Crystal Palace proprio per sostituire il proprio capitano. Gli inglesi avevano prospettato un’offerta da 35 milioni, però l’Inter non aveva aperto alla cessione e pure Bisseck non era sembrato del tutto convinto del trasferimento. Adesso, come spiegato già alcuni giorni fa, il giocatore, chiuso da Akanji, starebbe rivalutando il proprio futuro per non perdere l’eventuale chiamata per i Mondiali 2026 (Nagelsmann, dopo averlo fatto esordire a marzo contro l'Italia, non lo ha chiamato né a settembre, né a ottobre). Se Bisseck dovesse premere per partire a gennaio, il Crystal Palace potrebbe tornare a farsi sotto e chissà, l’Inter potrebbe provare ad anticipare la concorrenza per Guehi, proponendo uno scambio, se non alla pari, sicuramente a cifre non troppo distanti visto che Guehi a giugno sarà poi libero di firmare a zero. Logicamente non è da escludere che il Liverpool, che nel frattempo ha perso Leoni per infortunio, torni a farsi sotto, ma l'epilogo della trattativa a settembre ha raffreddato i rapporti fra le parti.